von SK

Renate Engesser wurde in der jüngsten Mitgliederversammlung zur Frauenvertreterin gewählt, nachdem Christa Müller nach mehr als elf Jahren von dem Amt zurückgetreten war. Die Aufgaben der Frauenvertreterin umfassen den persönlichen Kontakt zu den Mitgliedern vor Ort, Krankenbesuche sowie Geburtstags- und Jubiläumsgratulationen. Für ihr Engagement wurde Christa Müller nun zum Ehrenmitglied ernannt.

Aktuell 338 Mitglieder

Der aktuelle Vorstand besteht nun aus der Vereinsvorsitzenden Karin Schneider und ihrem Stellvertreter Uwe Marschall. Marianne Brändle ist Schriftführerin, Barbara Baur-Lochmann Obfrau für Schwerbehinderte, Jürgen Ruf Kassierer und Renate Engesser Frauenvertreterin. Die Revisoren Gunther Simianer und Werner Widmann komplettieren den Vorstand. Mit Ausnahme der Frauenvertreterin wurden alle Amtsinhaber bestätigt. Für das Jahr 2018 zählte der Ortsverband laut Pressetext 27 Neumitglieder. Aktuell hat er 338 Mitglieder.

Voller Terminkalender

Bei der Versammlung warfen die Mitglieder einen Blick auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres. So standen beispielsweise eine Schifffahrt nach Gottlieben, ein Kaffeenachmittag auf dem Haldenhof, eine Fahrt ins Blaue ins Allgäu, das jährliche Grillfest bei den Gartenfreunden am Burgberg und die Weihnachtsfeier im Terminkalender.

Für 2019 sind laut Verein Informationsveranstaltungen mit verschiedenen Referenten geplant – unter anderem über Möglichkeiten der Versorgung in den eigenen vier Wänden, über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, über Veränderungen in der Kranken- und Pflegeversicherung und über den Übergang vom Erwerbsleben in die Rente. Mitglieder des Vorstandes nehmen laut Angaben des Vereins auch regelmäßig an Planungen zur Landesgartenschau teil, um auf bestimmte Themen wie Barrierefreiheit oder die Toiletten hinzuweisen.

Informationen zum VdK-Ortsverband und den Terminen im Jahr 2019 gibt es im Internet unter http://www.vdk.de/kv-ueberlingen