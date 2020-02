Man wolle damit auch eine Lücke im Angebot schließen, erklären Rudi Durejka und Sonja Gröner, die beiden Vorsitzende des Vereins. Die beiden aktuellen Ensembles, Madrigalchor und Lake Voices, seien mit ihren musikalischen Leitern Thomas Braun und Jacob Fauser in gewisser Weise „leistungsorientiert“ und hätten an sich selbst hohe Ansprüche. „Sie wollen das Optimale erreichen“, sagt Durejka. Mit dem neuen Ensemble wolle die Chorgemeinschaft einen anderen Schwerpunkt setzen und damit nicht nur, was das Alter angeht, eine größere Klientel ansprechen.

Die Chorgemeinschaft Überlingen Die Chorgemeinschaft Überlingen hat derzeit gut 100 Mitglieder und verfügt über zwei ganz unterschiedliche, aber gleichermaßen anspruchsvolle Ensembles. Den Madrigalchor mit derzeit 32 Mitgliedern und eher geistlichem Repertoire leitet Thomas Braun. Aus dem früheren Gospelchor sind vor etwa fünf Jahren die „Lake Voices“ hervorgegangen und haben unter der Leitung von Jacob Fauser eine neue Richtung eingeschlagen, zu der auch Jazz, Blues und eine andere Form von spiritueller Musik gehören. Beide waren zuletzt beim Bürgerempfang zum Auftakt des Stadtjubiläums im Kursaal zu hören. Vor zwei Jahren aufgelöst hat sich der Frauenchor aus Mangel an Nachwuchssängerinnen. Mit dem geplanten gemischten Senioren-Popchor wollen die Vorsitzenden der Chorgemeinschaft, Rudi Durejka und Sonja Gröner, eine neue Klientel ansprechen und haben dafür mit Uli Vollmer einen engagierten Leiter als Starthelfer gefunden. Loslegen wollen sie am Montag, 9. März, um 19 Uhr im Kolpingssaal der katholischen Kirchengemeinde. „Jeder kann singen“, macht der künftige Chorleiter Mut. Die „Lake Voices“ proben regelmäßig donnerstags von 18.45 Uhr bis 20.30 Uhr in den Räumen des Gymnasiums, der Madrigalchor am gleichen Tag von 20.15 Uhr bis 22 Uhr bei der Firma DCS.

„Wichtiger als Perfektion ist der Spaß, die Freude an dieser Musik“, betont der neue Chorleiter Uli Vollmer, der als Kirchenmusiker nahezu alle Oratorien und Messen von Händel über Bach bis Mozart aus dem Effeff kennt. Schließlich war Vollmer Ende der 1970er Jahre schon Kantor des evangelischen Kirchenbezirks in Überlingen. Vollblutmusiker mit hohem Anspruch ist er daher allemal.

Leidenschaft für Kirchenmusik und die Toten Hosen

Dennoch – oder gerade deshalb – schätzt er auch die Hits von Abba und den Beatles, von den Toten Hosen oder den Wise Guys. „‘Mamma Mia‘ ist ein tolles Lied“, schwärmt Vollmer. „Oder nehmen Sie ‚Let it be‘ von den Beatles.“. Damit hoffe er, eine große Klientel anzusprechen.

„Es gibt keinerlei Voraussetzungen oder Vorbedingungen“, sagt der Chorleiter. Niemand müsse vorsingen oder bekomme Hausaufgaben, was bei anderen Chören durchaus an der Tagesordnung sei. „Jeder kann kommen und mitmachen“, verspricht Vollmer und sein Erfolg in Friedrichshafen gibt ihm recht: Dort betreut er bereits seit fünf Jahren einen Senioren-Popchor mit insgesamt 70 Sängerinnen und Sängern.

Uli Vollmer Mit Uli Vollmer (69) kehrt ein Vollblutmusiker gleich in zweifacher Hinsicht an den Ursprung seines musikalischen Wirkens am Bodensee zurück. Der gebürtige Schwabe aus Kirchheim/Teck hatte in Stuttgart und Berlin Musik und Kirchenmusik studiert, als er 1978 in Überlingen seine erste Stelle als Kantor des evangelischen Kirchenbezirks Überlingen-Stockach antrat und zwei Jahre lang ausübte. Seit einem guten Monat ist er auch in Überlingen zuhause, nachdem er viele Jahre von Stetten aus seinen Tätigkeiten nachgegangen war. Bekannt wurde Uli Vollmer insbesondere mit der Musikschule Markdorf, die er 28 Jahre lang leitete – bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2016. Den Markdorfer Chor der Musikfreunde leitet er inzwischen schon seit 34 Jahren. Vor fünf Jahren gründete Uli Vollmer, der auch als Klavierlehrer arbeitete und sich von Haus aus als klassischer Musiker und Chorleiter sieht, in Friedrichshafen seinen ersten Seniorenchor mit Frauen und Männern im Alter von „plus/minus 60“, wie er sagt. Inzwischen könne er dort auf gut 70 Sängerinnen und Sänger zählen, von denen im Durchschnitt etwa 45 präsent und Garanten für gelungene Auftritte seien, die für Uli Vollmer einfach dazu gehören: „Musik muss nach draußen“, sagt er.

Uli Vollmer bringt viel Erfahrung aus der Musikpädagogik für Erwachsene mit und war an einer wissenschaftlichen Studie des Musikschulverbands zu diesem Thema beteiligt. Kann denn jeder singen? „Im Grunde ja“, sagt Vollmer, „es sei denn er oder sie hat organische Schäden an den Stimmbändern“. Allerdings gelte es, die Stimme ebenso einzuüben wie das Gehör. „Singen ist gesund für Körper und Seele, das gilt ganz besonders bei älter werdenden Menschen“, betont der Musiker. Und auch Bewegung tut gut: Gerade bei der Popmusik, wo der Rhythmus eine besondere Rolle spielt, gehe es nicht ohne Bewegung.

Lied des Lörracher Liedermachers Uli Führe zum Auftakt

Vor allem Männern will Vollmer Mut machen. „Sie trauen sich oft weniger“, weiß er aus Erfahrung. Dabei habe er immer mit einem Defizit an Bässen zu kämpfen. Uli Vollmer weiß auch schon, mit welchem Lied er beginnen will: „Singen macht Spaß, Singen tut gut, Singen macht munter und Singen macht Mut“, beginnt der Kanon des Lörracher Komponisten und Liedermachers Uli Führe, und dieser Auftakt ist für den Chorleiter Programm. Wer neugierig ist, kann sich bei verschiedenen Ausführungen des Liedes im Netz schon mal Appetit holen.