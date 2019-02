144 Tore in 22 Spielen, also fast sieben in jedem Spiel, haben die C1-Junioren des Fußballclubs FC 09 Überlingen in der vorigen Saison in der Bezirksliga Südbaden geschossen. Das Team gewann 17 Spiele, davon eines sogar mit 16:0, vier Spiele endeten unentschieden und nur ein Spiel wurde verloren: Mit dieser Bilanz von 55 Punkten wurde das Team um Trainer Christoph Rothenhäusler und Mehmet Hilalogullari Meister.

Die Meisterschale der Bezirksliga Südbaden. | Bild: Privat

Doch nicht nur das: Die Mannschaft der C-Jugend gewann auch den südbadischen Bezirkspokal 2018. Dabei gewann das Team fünf Spiele mit einem Torverhältnis von 27:3 Toren. Das Endspiel endete mit 4:2 in Hilzingen gegen die SG Höri 1. Das bedeutet: In Meisterschaft und Pokal gelangen den Jungen und einem Mädchen in 27 Spielen 171 Tore.

„Von Anfang an merkte man meinem Team an, dass es in der neuen Saison ganz oben mitspielen wollte“, sagte Rothenhäusler im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Ab dem ersten Training sei jeder Spieler sehr konzentriert gewesen und habe mit dem Platz an der Sonne immer ein Ziel vor Augen gehabt. „Das merkte man auch in jedem der Spiele in der Saison, da die Jungs immer wieder die Dinge versuchten umzusetzen, die wir im Training geübt hatten“, sagt der Trainer. Als ganz bemerkenswert stellte er heraus, dass "wirklich jeder für jeden auf dem Platz gekämpft und Fehler von Mitspielern ausgebügelt hat". Team-Kapitän Ferdinand Nicklis, zugleich Torjäger der Bezirksliga mit 45 Toren, sei jedes Wochenende aus seinem Wohnort Stuttgart zum Training gekommen, "ein Dank an die Eltern", betonte Rothenhäusler.

Das Team freut sich über den Titel. | Bild: Privat

Alle Spieler haben seiner Darstellung zufolge ein „sehr hohes fußballerisches Level“ und dazu seien sie alle, was er in 15 Jahren Trainerlaufbahn so noch nicht erlebt habe, „menschlich ebenfalls absolute Meister“. Sehr schön anzusehen war Rothenhäusler zufolge, dass seine jungen Schützlinge auf und neben dem Platz viel Spaß hatten. "Das ist für mich als Trainer immer das Wichtigste“, stellte er heraus.

13 verschiedene Torschützen

Er hob weiter hervor, dass das Team sehr ausgeglichen sei. Das sehe man auch daran, dass es in der Saison 13 verschiedene Torschützen und 14 verschiedene Torvorlagengeber gegeben habe. „So war es für jeden Gegner schwer, unser Team zu analysieren, da jeder unserer Spieler ein Spiel entscheiden konnte“, betont Rothenhäusler. Neben dem Erfolg des Teams hob er auch alle Eltern der Spieler hervor, die in jedem Spiel sehr zahlreich dabei gewesen seien.

Trainer: "Tolles Team und tolle Fans"

„Sie haben uns als Fans lautstark unterstützt und uns auch neben dem Platz viel abgenommen“, freute sich Christoph Rothenhäusler. Und: „Ich als Trainer kann nur sagen: Menschlich wie sportlich hatte ich noch nie so ein tolles Team und solch tolle Fans, die eine wirkliche Familie für mich wurden.“