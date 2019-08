Seit der Eröffnung des weiteren Streckenabschnitts der Bundesstraße 31-neu (B 31-neu) Ende Juli ist die alte B 31 zwischen Aufkirch und Burgberg gesperrt, wo die neuen Anschlüsse an das Wohngebiet und das Gewerbegebiet entstehen. Vorbereitende Erdarbeiten dazu waren in den vergangenen Monaten schon erfolgt. In der vergangenen Woche nun haben die Abrissarbeiten an der Brücke bei den Schrebergärten begonnen.

Über die Brücke führte bisher die Fahrbahn der B 31-alt. | Bild: Hanspeter Walter

Relativ schnell hatten die Presslufthämmer zwar die ehemalige Fahrbahn zerlegt und eine Lücke geschaffen, doch um die tragenden Stützen und die sensiblen Materialien zu beseitigen wird es noch bis Mitte September dauern, wie das Regierungspräsidium Tübingen (RP) mitteilt.

Anschlüsse sollen Ende des Jahres fertig verlegt sein

Im Zusammenhang mit dem Abriss der Bruderhofbrücke müssten Bauteile wie Geländer, Abdichtungsbahnen des Brückenüberbaus und Fugenmassen entfernt und separat entsorgt werden, erklärt die Behörde. Nach dem Abbruch des Bauwerks müssten im nächsten Schritt zunächst Entwässerungsleitungen und Versorgungsleitungen verlegt werden, bevor die Dammschüttung für den südlichen Kreisverkehr erfolgen könne. Die Arbeiten am nördlichen Kreisverkehr werden laut RP in den kommenden Tagen beginnen. Weiterhin laufen die Erdarbeiten für den Lärmschutzwall entlang der B 31-neu zwischen Burgberg und dem Bauende. Ende des Jahres sollen die Anschlüsse beim Burgberg fertiggestellt sein.

Neue Beschilderung und Markierung an Tierheimkreuzung

An der Tierheimkreuzung, wo es zunächst noch häufig zu Orientierungsproblemen insbesondere von Lastwagenfahrern gekommen war, wurde die Beschilderung laut Behörde weiter optimiert. Die endgültigen Markierungsarbeiten sollen noch Ende August ausgeführt werden.