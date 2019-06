Braucht die junge Generation ein großflächiges Holzdeck zum Sitzen und Liegen? Oder reicht die Treppe am Wasser als Treffpunkt völlig aus? Was Planerin Marianne Mommsen als gestalterische Elemente am neuen Landungsplatz und am Mantelhafen vorgeschlagen hatte und was bei der Bürgerbeteiligung alle Bereicherung begrüßt worden war, soll nun noch einmal auf den Prüfstand. Diskutiert wurden im Rat unter anderem die Ausführung, der Pflegebedarf und die Gefahren. Die Kosten für die beiden Elemente bezifferte Rolf Geiger vom Grünflächenamt mit rund 110 000 Euro.

Erforderlich sei ein aufwendiges Gerüst für eine abnehmbare Sitzfläche, um Hinterlassenschaften der Besucher beseitigen zu können, sagte Geiger. Eine Kunststoffoberfläche wie bei den Bänken berge bei Nässe große Rutschgefahr. Daher plädierte Geiger für eine Ausführung in Hartholz. Eine „wundervolle Ergänzung“ nannte OB Jan Zeitler das Vorhaben. Zumal sich der Jugendgemeinderat und der Familientreff explizit für die Holzdecks starkgemacht und diese begrüßt hätten.

Argumente dafür und dagegen

Stadtrat Jörg Bohm (CDU) warnte indessen vor dem Pflegebedarf, sein Fraktionskollege Ulrich Krezdorn sah den Blick zum See verstellt. Ulf Janicke (LBU/Grüne) und Ralph Mittelmeier (FWV/ÜfA) befürworteten die Ergänzung als Angebot für die Jugend. Hubert Büchele (FWV/ÜfA) äußerte im Namen der Feuerwehr Bedenken am Mantelhafen, da das Deck das Einwassern des Feuerwehrboots behindere. Grund genug für OB Jan Zeitler, noch einmal eine „Ehrenrunde“ vorzuschlagen, bei der man das Thema „informelles Sitzen an der Promenade“ von allen Seiten beleuchten könne.

Rolf Geiger hatte zuvor Mehrkosten für den bisherigen Umbau des Landungsplatzes von rund 500 000 Euro zu Protokoll gegeben. Statt der 3,6 Millionen Euro müsse man mit 4,1 Millionen Euro rechnen. Als Ursache nannte Geiger mehrfache Umplanungen, den Einbau des WLAN und die Erneuerung der Infrastruktur für Veranstaltungen.