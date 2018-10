von SK

Überlingen – In der Nacht auf Montag wurde die Feuerwehr gegen 22.50 Uhr zu einem Brand einer Obsthalle in Wackenhausen bei Lippertsreute gerufen. Aus unbekannten Gründen haben mehrere an einer Halle gelagerte Paletten Feuer gefangen. Anwohner hatten die Wehr alarmiert. Das Feuer griff beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits auf die Fassade des Dachstuhls über. Nach der ersten Annahme eines Großfeuers wurden zunächst 100 Einsatzkräfte mobilisiert. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gebracht worden, "so dass die Halle gehalten werden kann", heißt es im Pressebericht der Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.

Brand in der Bamberger Straße in Wackenhausen auf einem Obsthof. | Bild: Feuerwehr

Aufgrund des Alarmstichwortes „Feuer3 – Obsthalle brennt, Feuer und Rauch sichtbar“ erfolgte eine großzügige Alarmierung der Einsatzkräfte durch die Leitstelle, heißt es im Pressebericht der Feuerwehr. So waren zu Beginn des Einsatzes bis zu 100 Einsatzkräfte der verschiedenen Rettungsorganisationen mobilisiert worden.

Neben der Feuerwehr Überlingen, die mit den Einsatzabteilungen Lipperstreute, Bambergen und Stadt unter der Leitung des Abteilungskommandanten der Einsatzabteilung Lippertsreute Rainer Schöllhorn im Einsatz waren, wurden zudem weitere Kräfte der umliegenden Feuerwehren zu Unterstützung nach Lippertsreute entsandt.

Überlandhilfe aus Salem und Markdorf

So waren eine weitere Drehleiter der Feuerwehr Salem und der Gerätewagen Atemschutz, der in Markdorf stationiert, ist auf der Anfahrt. Zum Schutz der Einsatzkräfte und der eventuell anzunehmenden Verletzten war zudem der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes, sowie der Ortsverband Überlingen mit der Schnelleinsatzgruppe in den Einsatz mit eingebunden. Ebenfalls alarmiert war der Kreisbrandmeister, sowie die Polizei. Auch der Oberbürgermeister der Stadt Überlingen, Jan Zeitler, machte sich ein Bild von der Lage.

Löschwasser aus dem Schwimmteich

Das Löschwasser zur Brandbekämpfung wurde zum einen aus dem städtischen Hydrantennetz, sowie zum anderen aus einem nahe gelegenen Schwimmteich entnommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der am Gebäude entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein