Überlingen (shi) Musik für den guten Zweck: Am Freitag spielte auf dem Landungsplatz die Überlinger Brassband „Vive la Bräss“ für das geplante Vereins- und Kletterzentrum der Sektion Überlingen im Deutschen Alpenverein (DAV).

Die Überlinger Brassband „Vive la Bräss“ bei einem Benefizkonzert am Landungsplatz für die DAV-Kletterhalle, die auf dem Campusgelände geplant ist. | Bild: DAV, Sektion Überlingen

"Die gute Stimmung der Zuschauer schlug sich auch im Spendenergebnis nieder", resümierte Tom Meissner-Braun vom DAV-Vorstand. Insgesamt sei eine Spende von rund 650 Euro eingespielt worden.

Was die Hallenplanung betrifft: "Wir reichen jetzt die Bauvoranfrage ein", so Meissner-Braun. "Parallel sind wir mit der Entwicklung des Innenausbaus und der Kletteranlagen beschäftigt." Ein großes Betätigungsfeld bleibe weiterhin die Akquise von Spenden, "und so freuen wir uns natürlich über solche Aktionen wie die von Vive la Bräss, die einfach ihre Hilfe angeboten haben." Ein Termin für den Baustart sei, weil die Halle ein der städtischen Sporthalle nachgereichtes Bauvorhaben ist, schwierig zu nennen. "Nach Gesprächen mit den Planern und dem Bauamt erscheint uns aber ein Termin um die Jahresmitte 2019 für den Baubeginn als realistisch."

