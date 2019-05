Überlingen – Zahlreiche Verschönerungs- und Verbesserungsarbeiten werden derzeit in der Bodensee-Therme vorgenommen. Aufgrund der zwölftägigen Revision sind das Thermalbad, der Wellnessbereich, die Sauna sowie der Kosmetik- und Massagebereich geschlossen. Die Kosten belaufen sich auf 222 000 Euro, die die Therme selbst trägt. Wieder öffnen wird die von der Aquapark Management GmbH aus Münster geführte Therme am kommenden Samstag, 25. Mai, 10 Uhr. „Ziel ist es, die Therme technisch und optisch in einem optimalen Zustand zu erhalten“, erläutert Peter Koop, seit 2009 als Betriebsleiter tätig.

Die Liste der Arbeiten ist umfangreich: Einbau neuer Fensterscheiben beim Thermalbecken, Ausbesserungen und Erneuerungen in der Bootshaus-, Panorama- und Seesauna, Deckensanierung im Saunadampfbad, neue Bodenbeläge im Thermen- und Saunabereich, neue Duschen bei der Panoramasauna, Fliesenarbeiten in den Becken, neue Fönanlagen und Sitze im Umkleidebereich sowie Wartung und Reinigung der Lüftungsanlage. Zudem stehen in der Technik Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sowie in der Therme und in der Sauna Maler- und Dekorationsarbeiten an. Die Mitarbeiter haben keinen Urlaub, sondern sind in die Arbeiten mit eingebunden worden. Zudem haben sie Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen absolviert, „um die hohe Servicequalität und Sicherheit für die Gäste immer weiter auszubauen“, so Koop.

Oberbürgermeister Jan Zeitler sagt, auch nach über 15 Jahren müsse die Therme dauerhaft in einem Zustand gehalten werden, damit der Gast sich wohlfühle und dass sie weiterhin eine Spitzenposition ausfülle. „Für mich ist sie die Top-Therme am See. Sie gehört zu Überlingen.“ Michael Quell, Geschäftsführer der Aquapark Managament GmbH, fügt hinzu, man lege „viel Wert darauf, die Therme baulich, technisch und betrieblich auf Premiumniveau zu führen“. Die Therme übertreffe die 2003 bei der Eröffnung prognostizierten Zahlen nach wie vor. „Die Kosten für die Sanierungs- und Verschönerungsarbeiten sowie weitere Investitionen können somit von der Therme komplett selbst getragen werden. Damit sind wir in der Bäderbranche eine der großen Ausnahmen“, so Quell. „Eine Therme kann man nur dann attraktiv halten, wenn man sie immer wieder grundlegend saniert.“

Die Bodensee-Therme zeigt sich zukunftsweisend: Im November soll die Wärmeerzeugungsanlage erneuert werden. Durch den künftigen Einsatz eines Blockheizwerks sollen sowohl wirtschaftliche Vorteile als auch deutliche Kohlendioxid-Einsparungen für eine optimale Energieversorgung erreicht werden. Die nächste Revision ist schon für Ende Januar 2020 angedacht, um für die am 23. April beginnende Landesgartenschau fit zu sein.