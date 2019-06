Eigentlich hatte René Kratzel geplant, dass er nach dem Aufkommen auf dem Boden locker weiter fährt. Offenbar ist ihm so ein Sprung auch schon öfter gelungen, den er gab beim Skate-Contest in Überlingen nicht auf, sondern versuchte es drei Mal in Folge. Der Bruch seines Brettes zwang ihn zur Aufgabe. Doch parierte der Schreiner-Lehrling aus Villingen-Schwenningen den Sturz unverletzt. „So etwas kommt vor“, sagte er, nachdem die erste Verärgerung verraucht war. Auch seine Konkurrenten auf dem Platz rollten nach Stürzen elegant ab.

Der 20-jährige René Kratzel aus Villingen bei einem spektakulären „Gap“. | Bild: Hilser, Stefan

Sauber abgesprungen. | Bild: Hilser, Stefan

Gute Haltungsnoten. | Bild: Hilser, Stefan

Fast gelandet. | Bild: Hilser, Stefan

Das Brett bricht: René Kratzel aus Villingen-Schwenningen beim Skate-Contest in Überlingen. | Bild: Hilser, Stefan

Der Sturz die logische Folge, nachdem das Brett entzwei gebrochen war. | Bild: Hilser, Stefan

Der Skate-Contest war erstmals Teil der Bodensee-Liga. Oberbürgermeister Jan Zeitler eröffnete die vom Jugendreferat organisierte Veranstaltung, an der 21 junge Leute teilnahmen, darunter drei weibliche Teilnehmerinnen.

Skatepark Altbirnau. | Bild: Hilser, Stefan

Skatepark Altbirnau. | Bild: Hilser, Stefan

Skatepark Altbirnau. | Bild: Hilser, Stefan

Der nächste Contest findet am 6. Juli in Radolfzell statt, es folgen Wettbewerbe in Konstanz und Singen.

Singen Rund um den Bodensee wird geskatet, in Singen geht es um den Gesamtsieg Das könnte Sie auch interessieren

Skatepark Altbirnau. | Bild: Hilser, Stefan