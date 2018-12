Der Festakt zur Verleihung des Bodensee-Literaturpreises 2018 an Eva Gesine Baur dürfte als Sternstunde in die Geschichte der Auszeichnung eingehen, die seit 1954 an Schriftsteller vergeben wird, die eine besondere Beziehung zum Bodensee haben. Die Veranstaltung glänzte durch eine ebenso facettenreiche wie verständliche Laudatio von Franz Hoben, eine frei gesprochene Erwiderung Baurs, die den See-Nebel als Geburtshelfer und dicksten Verbündeten ihrer Autorinnenkarriere rühmte, und den Weltklasse-Geiger Linus Roth. Der gebürtige Ravensburger begleitete die Feier mit seiner Stradivari von 1703 und Werken von Johann Sebastian Bach, Mieczyslaw Weinberg und Eugène Ysaye.

Weltklasse-Violonist Linus Roth begleitet den Festakt musikalisch auf seiner Stradivari von 1703. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Oberbürgermeister Jan Zeitler sagte in seiner Ansprache, auf die Frage wozu man überhaupt noch Literaturpreise, ja, die Sprache überhaupt brauche, "bleibt nur eine Antwort: um als Mensch zu überleben." Denn sie erinnere uns daran, "wer wir sind, was uns ausmacht", und Schriftstellerinnen wie Baur hälfen uns, "damit wir nicht vergessen, wie es geht: das Überleben".

Konstanz Eva Gesine Baur: „Misstraue der Idylle“ Das könnte Sie auch interessieren

Baur tut das auf so vielfältige Weise, dass ihr, wie Laudator Hoben hervorhob, "umfangreiches Œuvre" unter zwei Namen erscheint, Sachbücher unter ihrem eigenen, Romane unter dem Pseudonym Lea Singer. Die Jury habe sich für eine "zweistimmig schreibende Autorin ausgesprochen". Baur selbst bezeichne sich als "bunten Hund".

Laudator Hoben: "Eine der neugierigsten Schriftstellerinnen"

Hoben drückte das so aus: "Eva Gesine Baur ist eine der gebildetsten, belesensten, neugierigsten Schriftstellerinnen, eine poeta doctus." Hoben weiter: "Sie fügt ihr kulturgeschichtliches Wissen, genaueste Recherche, erzählerische Phantasie, eine klare, direkte Sprache, die die Leser in Bann zieht, zu biographischen Entdeckungsreisen zusammen."

Blick ins Publikum im Überlinger Kursaal. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Und Hoben nahm die Zuhörer im Kursaal, darunter etliche frühere Preisträger, auf eine dieser Reisen mit. Mit einer "poetologisch-literarischen Kamera" schaute er in das Buch "Die Zunge" hinein, um Prinzipien von Baurs literarischer Arbeit aufzuzeigen. Baurs erster Roman dreht sich um Alexandre Grimod de la Reynière, den Begründer der Gastronomiekritik, der 1758 in Paris zur Welt kam und die französische Revolution in Konstanz überlebte. Baur recherchiert akribisch, doch das ist nicht alles.

Historisches Erzählen bei Eva Gesine Baur "nie pseudohistorisch"

Hoben: "Geschmack und Gerüche bekommen bei ihr eine Sprache, die Distanz zwischen Jetzt-Zeit und Vergangenheit scheint aufgehoben." Baurs Schreiben sei sinnlich in mehrfachem Sinn: "als Sinneseindruck, als Faktum sowie als Sinnlichkeit und Leidenschaft." Hoben betonte: "Historisches Erzählen ist bei Eva Gesine Baur oder Lea Singer nie pseudohistorisch. Ihre Figuren sind eingebettet in eine präzise lebensweltliche Realität und die Autorin erzählt immer auch Sozialgeschichte mit."

Laudator Franz Hoben. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Dass sie Schriftstellerin wurde und "heute hier stehe", sagte Baur in ihrer Dankesrede, verdanke sie der Tatsache, dass "ich mit einem groß geworden bin, der ein ziemlich mieses Image hat": dem Nebel. Denn entgegen seines schlechten Rufs, an dem auch Hesse mitgewirkt habe, desinformiere der Nebel nicht, "sondern nötigt uns, andere Sinne zu mobilisieren".

Ohne das "Sich-Verirren" im Nebel nicht Schriftstellerin geworden

Ja, der Nebel habe sie sie gelehrt, "das Unscharfe zu lieben", das sie zwar zutiefst verunsichere aber weiterbringe. Ihr sei bewusst geworden, "dass das einzig Sichere das Unsichere ist" und: "Wo man sich Unsicherheit versagt, versagt man sich die Freiheit." Der Nebel sei eine "Kurzformel für das Menschliche", das "Sich-Verirren" gehöre dazu. Baurs Fazit: "Ohne das kann man nicht Schriftsteller werden."