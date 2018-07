Die Anwohner rufen "Raser" und nach einem Blitzer, die Geblitzten zetern prompt "Abzocke". In diesem Spannungsfeld bewegt sich die Stadtverwaltung, wenn sie der geforderten Verkehrssicherheit gerecht werden will. Ein Beitrag zur Entspannung für die Kommune ist allenfalls das Geld, das die flotten Fahrer in die Kasse spülen. Im vergangenen Jahr hat die Stadt an den insgesamt vier installierten Messanlagen 231 071 Euro eingenommen, im aktuellen Haushaltsplan sind dafür 260 000 Euro angesetzt.

Der "Starenkasten" selbst nimmt nur das Foto auf. Gemessen wird im Straßenbelag, wo jetzt die Sensoren erneuert werden müssen, um den Bestand und Genehmigung zu sichern. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Da lässt sich zumindest eine Reparatur der Messschleifen für insgesamt knapp 50 000 Euro bezahlen, die der Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Spital auf Antrag des Amts für öffentliche Ordnung beschloss. Damit will die Stadt ihre "Starenkästen" funktionstüchtig erhalten und so deren Bestand sichern. Rund doppelt so viel müsste die Kommune allein für eine der eleganten Laser-Säulen anlegen, wie sie der Landkreis oder Friedrichshafen schon vor längerer Zeit in Betrieb genommen haben.

Foto von Auto, Kennzeichen und Fahrer

Während bei der neuen Lasermessung die ganze erforderliche Technik in die schlanken Designersäulen passt, die gleich mehrere Fahrspuren im Blick haben, findet die eigentliche Messung bei den klassischen Starenkästen durch Messschleifen im Fahrbahnbelag statt. Der eigentliche "Blitzer" sorgt nur für das Foto von Auto, Kennzeichen und Fahrer. Hier müssen an mehreren Stellen die Messschleifen erneuert werden, da sie sonst der nächsten Eichungsüberprüfung nicht mehr standhalten würden und eine Genehmigung der betroffenen stationären Messeinrichtungen infrage gestellt wäre.

Fahrbahnbelag muss erneuert werden

Der Zeitdruck ist der Stadtverwaltung auch ganz recht, falls es zum Beispiel für die Anlage bei Aufkirch nach Freigabe der gesamten B 31-neu im Jahr 2020 nach Rückgang des Verkehrsaufkommens keine ausreichende Begründung mehr geben könnte. Wegen Querrissen im Bereich der Sensoren muss der Fahrbahnbelag erneuert werden, im Anschluss daran müssen neue Sensoren eingebaut werden. Über den Druck und ein dadurch ausgelöstes piezoelektrisches Signal wird daraus die Geschwindigkeit des Fahrzeugs errechnet.

Sonst müssten Anlagen stillgelegt werden

"Wird die Reparatur nicht vor der Eichung erfolgen, müssen die Anlagen stillgelegt werden, was neben dem wegfallenden Sicherheitsaspekt auch große Einnahmeausfälle zur Folge hätte", sagte Amtsleiterin Dagmar Schaupp. "Diese wären deutlich höher als die nunmehr geplanten Mehrausgaben."

Beim Aufkircher Tor steht einer von vier Starenkästen in Überlingen. | Bild: Hanspeter Walter

Außerdem sollten die Reparaturen möglichst vor Beginn der Haupturlaubssaison vorgenommen werden, um die Verkehrsbeeinträchtigungen während der Dauer der Arbeiten möglichst gering zu halten, erklärte Schaupp Anfang dieser Woche. Rund 27 000 Euro kosten die Maßnahmen zur Instandsetzung der Messstellen selbst, weitere 20 000 Euro sind für die Belagsarbeiten einkalkuliert.

Keine Aufschlüsselung einzelner Messstellen

Im Jahr 2017 gab es insgesamt 13 936 Verstöße. Die Messprotokolle erlauben nach Auskunft der Pressestelle allerdings "keine schnelle statistische Auswertung hinsichtlich der Geschwindigkeiten, sodass wir dazu keine statistische Aussagen machen können." Eine Aufschlüsselung auf die einzelnen Messstellen sei ebenfalls nicht möglich, da keine nach Messstellen differenzierte Verbuchung der Verwarnungen und Bußgelder erfolgt.

Gesamtdeckung des Haushalts

Bei den Sanktionen handelte es sich um 12 899 gebührenpflichtige Verwarnungen wegen einer Ordnungswidrigkeit in Höhe von insgesamt 175 245 Euro, die bei Überschreitungen um bis zu 20 Stundenkilometer ausgesprochen werden. In 1037 Fällen wurden Bußgelder fällig, die sich auf 55 826 Euro summierten. Hier waren die Fahrer entweder 21 Stundenkilometer zu schnell oder hatten die Verwarnung nicht bezahlt. "Die Einnahmen dienen der Gesamtdeckung des Haushalts", heißt es.

Für Anwohner ein Problem

Dass zu hohe Geschwindigkeit offensichtlich vor allem für Anwohner ein Problem ist und weniger für die Autofahrer, zeigte sich schon vor einigen Jahren auch in der Owinger Straße. Mit einer eigenen Initiative und einer handgemalten Plakataktion versuchten Bürger die Raser zu bremsen, welche die Einfallsschneise als flotte Alternative zur Lippertsreuter Straße erkannt hatten.

Verdeckte Messungen für konkrete Zahlen

Doch eine durchschlagende Wirkung hatte dies bis heute nicht. Da der Verkehr mit dem Neubau der B 31 zunehmen wird, wuchsen auch die Sorgen der Anwohner. Um konkrete Zahlen über den Verkehr und die Geschwindigkeiten zu bekommen, führe die Stadt derzeit "verdeckte Messungen" durch, wie Dagmar Schaupp vom Amt für öffentliche Ordnung im Verwaltungsausschuss erklärte.

Erziehung über Smileys Nicht gleich mit geldwerten Sanktionen bewehrt sind die Messgeräte mit "Smiley"-Feedback, von denen in Überlingen derzeit drei Geräte im Einsatz sind. Die "Smileys" würden von der Stadt aus verkehrserzieherischen Gründen eingesetzt, erklärt die Verwaltung. Gerade bei Schulbeginn, in der Näher von Krankenhäusern und Altenheimen sei es sinnvoll, diese Geräte zu nutzen. Grundsätzlich könnten hier zwar Daten wie die Anzahl der Fahrzeuge und die Geschwindigkeiten erhoben werden. "Aufgrund der sichtbaren Anzeige geben die Daten nicht das übliche Fahrverhalten von Verkehrsteilnehmer wieder", heißt es. Nicht messbar ist auch die Nachhaltigkeit des erzieherischen Effekts. (hpw)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein