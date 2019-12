von Christopher Rieck

Vor 400 Jahren wurde in Überlingen ein Kapuzinerkloster gebaut. Heute erinnert daran noch ein ehemaliges Kirchengebäude. Doch von Anfang an: 1611 wütete die Pest wieder einmal in Überlingen. Dieses Mal traf es nicht nur, wie mehrere Male zuvor, vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten, sondern auch viele wohlhabende Bürger erlagen der Seuche, darunter der Bürgermeister und der Stadtpfarrer. Könnte die Pest ein Fingerzeig Gottes gewesen sein?

Walter Liehner zeigt den ursprünglichen Standort des Kapuzinerklosters auf dem Merianstich von 1643. | Bild: Christopher Rieck

Es galt die katholische Gläubigkeit der Stadt zu beweisen und in dieser Hinsicht Zeichen zu setzen. Der Hochaltar des Münsters wurde an Jörg Zürn in Auftrag gegeben und einer der bedeutendsten Orden der Gegenreformation wurde gebeten, sich auch in Überlingen anzusiedeln. So sandte man ein Schreiben an die Kapuziner, einem Orden, der sich der Armut verpflichtet hatte und dessen Säulen die Krankenpflege und Predigt waren. Die Kapuziner ließen sich allerdings längere Zeit bitten, denn auch ihre Reihen waren durch die Pest stark ausgedünnt. Erst als die Stadt weitreichende Zugeständnisse wie die Stiftung des Bauholzes machte, konnte der Bau 1619 beginnen, zwei Jahre später folgte die feierliche Einweihung.

Ein Altarbild aus der Kapuzinerkirche, das den heiligen Fidelis von Sigmaringen darstellt, kann heute in der Franziskanerkirche besichtigt werden. | Bild: Matthäus Merian

Diese Zusammenhänge erläuterte Stadtarchivar Walter Liehner etwa 70 Bürgern während einer einstündigen Führung. Zum Gelübde der Armut gehörte auch, berichtete Liehner, dass das Kloster vor den Mauern der Stadt stehen sollte. Dort hausten die ärmsten der Armen, die sich ein Leben in der Sicherheit der Stadtmauern nicht leisten konnten. Als dann in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges 1634 die Schweden vor die Stadt zogen, zerstörte die Überlinger Garnison das Kloster, um den Belagerern keinen Schutz hinter den Klostermauern zu ermöglichen. Der Abt des Kapuzinerklosters, Pater Stanislaus, verstand es, mit seinen Predigten den Durchhaltewillen der Überlinger zu stärken und ihre Kampfkraft zu erhalten. Er war es auch, der der Stadt das Gelübde abnahm, bei erfolgreicher Abwehr der Angreifer eine jährliche Dankesprozession abzuhalten.

Nach der überstandenen Belagerung sicherte man den Kapuzinern einen Wiederaufbau an der gleichen Stelle zu, der 1640 vollendet wurde. Diesem zweiten Bau waren nur drei Jahre vergönnt. Nach der Eroberung Überlingens durch Konrad Widerholt brach die französische Besatzung das Kloster erneut ab, um folgenden Rückeroberungsversuchen keine Bastion zu bieten. Nach dem Ende des Krieges war man zu der Einsicht gelangt, dass ein Wiederaufbau des Klosters nur innerhalb der Stadtmauern stattfinden könne.

Walter Liehner erläuterte, dass die Stadt dafür einen Teil des Steckenmarktes opferte, der Kauf weiterer Häuser, die man dann abbrach, schuf weiteren Platz. Auf dem Steckenmarkt wurden Stangen gehandelt, die zur Fixierung der Weinreben dienten. Heute liegt der Felderhausparkplatz auf dem noch immer unbebauten Bereich des ehemaligen Marktes. Die Verheerung der Weinberge durch den Krieg und der hohe Leerstand durch gestorbene oder weggezogene Bürger der Stadt dürften die Schaffung des Raumes für das Kloster vereinfacht haben. 1658 fand die Grundsteinlegung des Klosters am heutigen Platz statt.

Das Kloster selber benötigte vergleichsweise wenig Raum: Neben der Kirche mit eingezogenem Chor gab es ein Konventsgebäude, ein Refektorium und wenige kleine Nebengebäude. Da der Orden keine Repräsentationspflichten innehatte, wurden weder Kreuzgang noch Prälatensaal benötigt. Im Kloster lebten um die 25 Ordensleute. Die Klostermauern reichten bis zum heutigen Badhotel. 1668 konnte man einen Zulauf aus der Badquelle in das Kloster integrieren. Die Kirche selbst hatte ihre Schauseite der Stadt zugewandt. Das ehemalige Hauptportal liegt heute hinter einem Bretterzaun in Richtung des Parkplatzes.

1803 wurde das Kloster säkularisiert. Wie Walter Liehner erklärte, entschloss man sich, die Kapuziner in Überlingen „aussterben zu lassen“, man verbrachte die wenigen übrigen Ordensleute in die Gebäude des ehemaligen Franziskanerklosters, wo sie ohne Pensionsansprüche ihren Lebensabend in Armut verbrachten. Nach und nach wurde das Kloster bis auf das Kirchengebäude abgebrochen. Die ehemalige Kirche selber wurde der neuen Nutzung als „Badscheuer“ angepasst, unter anderem wurde das Kreuzgewölbe über dem Chor abgebrochen und an der Seite setzte man ein Scheunentor ein. Alle sakralen Gegenstände wurden verkauft. Die Spur der Kirchenaltäre verliert sich in Sipplingen. In der Überlinger Franziskanerkirche kann man allerdings heute noch ein Altarbild der ebenfalls abgebrochenen Seitenkapelle mit dem Bild des Märtyrers Fidelis von Sigmaringen betrachten.