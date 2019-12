Nachdem das Podest um die Alte Nixe auf dem Überlinger Landungsplatz für Selfies erklettert wurde, hat der Künstler eingefordert, dass zumindest nachgebessert wird. Die „Steinoma“ ist jetzt ganz verschalt. Die Fraktion BÜB+ nimmt das zum Anlass, „ÜB on Ice“ als „gastronomische Großveranstaltung“ zu kritisieren und stellt die Eisbahn zur Grundsatzdiskussion.

Fete an der Überlinger Eisbahn und dann noch ein Selfie mit Peter Lenks alter Nixe? Zwei Wochen lang lockte die bei der Brunneneinweihung 1999 so umstrittene nackige Oma die Besucher von „ÜB on Ice“ zum Erinnerungsbild auf die Holzkiste,