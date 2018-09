von SK

Sommertalschule Meersburg

Bild: Lorna Komm

Hier sammeln wir für Sie Bilder der Erstklässler aus der Region. Der SÜDKURIER wünscht allen Schülern einen guten Start!

Die Erstklässler der Klasse 1a mit ihrer Klassenlehrerin Nadine Weißenrieder (rechts) und Inklusionslehrerin Valerie Hess (links).

Sommertalschule Meersburg

Bild: Lorna Komm

Die Erstklässler der Klasse 1b der mit ihrer Klassenlehrerin Marion Leberer.

Grundschule Hödingen

Bild: Petra Hofmann

Die Klasse 1/2b Hödingen mit Lehrerin Angelina Rupp.

Grundschule Hödingen

Bild: Petra Hofmann

Die Klasse 1/2a Hödingen mit Lehrerin Isabel Daller.

Grundschule Stetten

Bild: Grundschule Stetten

Klasse 1 mit Klassenlehrerin Silke Schönfelder.

Grundschule Heiligenberg

Bild: Mardiros Tavit

Nach einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Röhrenbach haben die Klassenlehrerinnen Susanne Armbruster (links) und Alexandra Abt (rechts) vor dem Schulhaus in Wintersulgen die 16 Erstklässler in Empfang genommen.

Auentalschule Owingen

Bild: Tobias Döhner

Die 1b der Auentalschule Owingen mit ihrer Lehrerin Martina Wolf. Bild: Tobias Döhner

Auentalschule Owingen

Bild: Tobias Döhner

Die 1a der Auentalschule Owingen mit Lehrerin Gabi Reutter.

Grundschule Beuren

Bild: Grundschule Beuren

Die 17 Erstklässler der Grundschule Beuren mit ihrer Klassenlehrerin Stefanie Baumann.

Hermann-Auer-Grundschule Salem-Neufrach

Bild: Grundschule Neufrach

Die Klasse 1,2c mit Klassenlehrerin Margrit Rebstock.

Hermann-Auer-Grundschule Salem-Neufrach

Bild: Grundschule Neufrach

Die Klasse 1,2b mit Klassenlehrerin Anette Beuster.

Hermann-Auer-Grundschule Salem-Neufrach

Bild: Grundschule Neufrach

Die Klasse 1,2a mit Klassenlehrerin Maria Hummel.

Wiestorschule Überlingen

Bild: Wiestorschule Überlingen

Klassenlehrerin der Klasse E3 an der Wiestorschule ist Daniela Mendler.

Wiestorschule Überlingen

Bild: Wietorschule Überlingen

Klassenlehrerin der Klasse E2 an der Wiestorschule ist Annelie Groß.

Wiestorschule Überlingen

Bild: Wiestorschule Überlingen

Klassenlehrerin der Klasse E1 an der Wiestorschule ist Nadine Raquet.

Wiestorschule Überlingen

Bild: Wiestorschule Überlingen

Klassenlehrerin der Klasse E4 an der Wiestorschule ist Susanne Heist.

Grundschule Nußdorf

Bild: Montessori-Grundschule Nußdorf

Klassenlehrerinnen der Erstklässler in Nußdorf sind (von links) Beate Großer, Karin Latk, Marion Wild und Cornelia Vogt.

Burkhard-von-Hohenfels-Schule Sipplingen

Bild: Kleinstück, Holger

Die Klasse 1 wird von Klassenlehrerin Dorothea Seiler unterrichtet.

Burgbergschule Überlingen

Bild: Martin Gecks

Klassenlehrerinnen der 1/2e sind Nicole Raffin und Katharina Niederreiner.

Burgbergschule Überlingen

Bild: Martin Gecks

Klassenlehrerin der 1/2f ist Sabine Schöllhorn.

Burgbergschule Überlingen

Bild: Martin Gecks

Klassenlehrerinnen der 1b sind Tatjana Dreier und Ursula Dodenhöft.

Burgbergschule Überlingen

Bild: Martin Gecks

Klassenlehrerinnen der 1/2d sind Julia Leonhard und Julia Mayer.

Burgbergschule Überlingen

Bild: Martin Gecks

Klassenlehrerinnen der 1a sind Anne Wohlgefahrt und Nicole Model.

Burgbergschule Überlingen

Bild: Martin Gecks

Klassenlehrerin der Grundschulförderklasse ist Ulrike Dietsche.

