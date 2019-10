Überlingen Händlern und Besuchern beim verkaufsoffenen Sonntag in Überlingen lacht die Sonne

Volle Straßen beim „Überlinger Herbst“, dem Shopping-Sonntag am Bodensee. Uwe Zscherp, Sprecher der Händler in der Stadt, zog für sich und sein Schuhgeschäft eine positive Bilanz. Ein Besucher aus Uhldingen kritisierte, dass in den Seitenstraßen zu wenig los sei.