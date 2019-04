von Eva Maria Vaassen

Glimpflich endete für einen 36-jährigen Mann aus dem westlichen Bodenseekreis eine Verhandlung vor dem Amtsgericht Konstanz. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn unter anderem wegen einer Alkoholfahrt, vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht und Körperverletzung angeklagt. Vor Gericht stellten sich nicht alle Vorwürfe als so schwerwiegend heraus. Der Mann wurde zu einer Geldstrafe von 4500 Euro verurteilt.

Mit knapp 1,2 Promille am Steuer

Vor Gericht sagte der Mann aus, dass er vor vier Monaten seine damalige Freundin aus Überlingen nach einem Streit zu einer Aussprache zwingen wollte. Die 26-Jährige sei aber in ihrem Geschäftswagen einfach davongefahren. Obwohl der Mann knapp 1,2 Promille im Blut hatte, fuhr er mit seinem Auto hinter dem Wagen der Frau her, Richtung Wiestorstraße.

Mann beschimpft Freundin wütend

Aus der Anklage ging hervor, dass er am Kreisverkehr so dicht auffuhr, dass er mit der Stoßstange seines Autos die des Geschäftswagens berührte. Als die Frau nach rechts in die Kesselbachstraße abbog und bemerkte, dass sie sich in einer Sackgasse befand, bremste sie ab. Der 36-Jährige stieß mit seinem Auto gegen die Stoßstange ihres Wagens. Dabei entstand ein Schaden von 2500 Euro. In der Verhandlung wurde deutlich, dass er ausstieg, wütend an der Fahrertür riss und seine Freundin mit üblen Ausdrücken beleidigte. Diese verriegelte die Türen und rief die Polizei.

Passant kassiert zwei Schläge gegen Brust und Schulter

Unterdessen war ein 65-jähriger Passant auf den tobenden Mann aufmerksam geworden. Er forderte ihn auf, die Frau in Ruhe zu lassen, was der 36-Jährige mit zwei heftigen Schlägen gegen Brust und Schulter des Rentners beantwortete. Auch habe er ihn beschimpft und gerufen: "Du hast dich hier überhaupt nicht einzumischen, du W***", berichtete der 65-Jährige vor Gericht.

Zeuge wartet mit Frau auf Polizei

Dann sei der Mann wieder in seinen Wagen gestiegen und habe, zunächst rückwärts fahrend, direkt auf ihn zugehalten. Dann sei er davongefahren. Er selbst habe mit der aufgelösten 26-Jährigen auf die Polizei gewartet. "Sie ist ausgestiegen und hat gesagt, ihr Freund sei ausgerastet", berichtete der Zeuge.

Zeugin: keine Angst um sich, sondern um Geschäftswagen

Vor Gericht erklärte die 26-Jährige jetzt, sie habe den ersten Aufprall im Kreisverkehr kaum bemerkt. Auch habe sie damals keine Angst um sich, wohl aber um den Geschäftswagen gehabt. Der Angeklagte beteuerte, er habe niemals jemanden verletzen oder schädigen wollen. Dass er zweimal auf den Geschäftswagen der 26-Jährigen aufgefahren sei, habe vermutlich an seiner verminderten Aufmerksamkeit durch den Alkohol gelegen. Auf dem feuchten Asphalt sei er eben "einfach draufgerutscht".

Angeklagter entschuldigt sich bei 65-Jährigem

Bei dem 65-jährigen Zeugen entschuldigte sich der 36-Jährige ausführlich. Ihm hatten die zwei Schläge wegen seiner Arthrose erhebliche Schmerzen bereitet, die aber ohne Arztbesuch abgeklungen sind, wie er erklärte. "Es tut mir sehr leid, Sie haben ja das Richtige getan, indem sie meine Freundin beschützen wollten", sagte der Angeklagte zu dem Zeugen. Dieser nahm die Entschuldigung an. Zuvor hatte der 36-Jährige erklärt, er habe nur deshalb "zu viel" und "zu schnell" getrunken, weil er an jenem frühen Abend mit Freunden seinen Geburtstag nachgefeiert habe. Sonst trinke er kaum, was die 26-Jährige bestätigte.

Gericht geht nicht mehr von Absicht aus

Nach der Betrachtung der Schäden an den beiden Autos auf Fotos ging das Gericht nicht mehr davon aus, dass der Angeklagte absichtlich gegen den Geschäftswagen gefahren war, um die Fahrerin zu verletzen oder anderweitig zu schädigen. Das Schadensbild spreche eher für ein Versehen, stellte das Gericht fest. Der Führerschein bleibt jedoch beschlagnahmt. Eine neue Fahrerlaubnis kann der 36-Jährige erst nach Ablauf von weiteren sechs Monaten erlangen.