Am späten Dienstagabend wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen im Stadtgebiet auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurden bei dem 49-jährigen Mann deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung festgestellt, ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille. Die daraufhin in einem Krankenhaus durchgeführte Blutentnahme musste unter Anwendung von Zwang ermöglicht werden, nachdem sich der 49-Jährige vehement gegen die Maßnahme zur Wehr setzte.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Kurz nach 1 Uhr fiel der 49-Jährige einer anderen Streifenwagenbesatzung am Landungsplatz auf, wie er den Beamten den ausgestreckten Mittelfinger deutlich sichtbar entgegenstreckte. Der Mann wird sich daher nun nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern zusätzlich wegen Beleidigung zu verantworten haben.