von SK

Seltener Besuch auf dem Polzeirevier: Weil sich ein Mann bei der Polizei für sein Verhalten vom Vortag entschuldigen wollte, fuhr er zum Polizeirevier. Dies allerdings völlig betrunken und auf einem vermutlich gestohlenen Fahrad. Keine gute Idee. Wie die Polizei berichtet, hatte der 19-Jährige die Nacht im Gewahrsam des Reviers verbringen müssen, nachdem er stark alkoholisiert am Bahnhof in Überlingen Passanten angespuckt und angepöbelt sowie einen Polizeibeamten massiv beleidigt hatte. Seine Entschuldigung hätte er allerdings besser in nüchternem Zustand ausgesprochen. Der wachhabende Beamte bemerkte einen starken Alkoholgeruch, veranlasste einen Atemalkoholtest, der rund 2,2 Promille ergab, und ließ dem Mann anschließend im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen. Weil der Verdacht besteht, dass das Fahrrad aus einem Diebstahl stammt, wird nun dessen Herkunft geklärt. Der 19-Jährige hatte erklärt, das Rad vom „Nikolaus geschenkt“ bekommen zu haben.