von SK

Mit der üblichen Masche, dass die Polizei Einbrecher in der Nachbarschaft festgenommen und in einem Notizbuch die jeweilige Adresse der Angerufenen festgestellt habe, versuchten die Täter, Informationen zu den Vermögensverhältnissen zu erlangen, teilt die Polizei mit. In keinem Fall fielen die potenziellen Opfer der Anrufer jedoch darauf herein.

