Die Stadt organisiert eine Notversorgung für Kinder, deren Eltern systemrelevanten Berufen beschäftigt sind. Seit Montagmorgen ist die Hotline geschaltet. Nach rund drei Stunden hätten sich die konkreten Bedürfnisse auf rund 20 Familien summiert, erklärte Adelheid Hug, die als Abteilungsleiterin für Kindertagesstätten und Schulen zum fraglichen Zeitpunkt selbst Telefondienst leistete.

Überlingen Nach Schließung der Kindergärten wegen Corona appelliert Überlinger Pädagogin an Eltern: „Begreifen Sie die Zeit zuhause als Chance“ Das könnte Sie auch interessieren

Bei rund 700 Kindern, die in städtischen, konfessionellen und freien Tagesstätten betreut werden, und bei insgesamt 565 Grundschülern deutet dies auf einen gelassenen Umgang mit der Notsituation hin. „Die Eltern hatten ja am Wochenende schon Gelegenheit, sich Gedanken zu machen“, mutmaßt Hug, „und haben sicher schon nach individuellen Lösungen gesucht.“

Welche Kinder dürfen in die Notbetreuung?

Berechtigt zur Nutzung der Notbetreuung sind nur Familien mit Kindern einschließlich der sechsten Klasse, bei denen beide Elternteile in kritischen Branchen tätig sind, oder Alleinerziehende, die in solche Berufe ausüben. Entsprechende Antragsformulare auf Betreuung und Nachweise der Arbeitgeber hat die Stadt auf ihrer Homepage bereit gestellt. Als Kriterien aufgeführt sind hier die Gesundheitsvorsorge (Ärzte, Pfleger, Apotheker etc.), die Bereiche der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) und die Lebensmittelproduktion und -handel. Auf dem Antragsformular muss der zeitliche Bedarf der Betreuung konkretisiert werden.

Bereitgestellt werden soll die Notversorgung in den jeweiligen Einrichtungen der Kinder bzw. Schüler. „Wir gehen davon, dass nicht alle Erzieherinnen und Erzieher selbst mit der Familie betroffen sind“, sagt Adelheid Hug. „Und die Lehrkräfte an den Schulen sind ja auch nach wie vor im Dienst.“ Relativ wenig Bedarf habe sich offensichtlich an der Wiestorschule gezeigt, wie die Rücksprache mit der Schulleitung gezeigt habe. Auch an der Burgbergschule hielt sich die Nachfrage nach der Notversorgung in Grenzen. „Wir haben das ja vorausgesehen und waren gut vorbereitet“, hieß es dort. So hätten die Lehrer ihre Klassen schon am Freitag mit Hausaufgaben versorgt. Viele Kinder seien daher schon am Montag gar nicht mehr zur Schule gekommen. „Sie mussten es ja auch nicht, wenn die Eltern wegen des Virus zu besorgt gewesen seien.“

Kurzfristig und schnell handeln musste auch der Familientreff Kunkelhaus. Die Ankündigung des Landratsamtes, dass die Einrichtung ab Dienstag vorläufig bis einschließlich Sonntag, 19. April, also bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleibe, kam zwar nicht ganz überraschend. Doch abgewickelt werden musste die Entscheidung doch noch, obwohl, bezienungsweil weil am Montag Vormittag nur eine Betreuungsgruppe anwesend war. Martina Fahlbusch-Nährig, hauptamtliche Vertreterin des Jugendamtes, versuchte mit Aushängen und Infozetteln all jene in Kenntnis zu setzen, an denen die Schließung bis dato vorbei gegangen war.

An die Notversorgung konnte sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht denken. „Dafür ist ja die Stadt zuständig“, sagte Fahlbusch-Nährig. Inständig bat sie auch, von Nachfragen beim Verein abzusehen, der am Vormittag seine für heute geplante Mitgliederversammlung abgesagt hatte. Die Verantwortlichen seien alles Ehrenamtliche, die sich mit ihren Familien und der Situation selbst zunächst arrangieren müssten und im Moment stark gefordert seien. Der Improvisationskunst vieler Eltern und dem bestehenden Netzwerk unter dem Dach des Familientreffs sei es allerdings zuzutrauen, dass gemeinsam Lösungen gesucht und gefunden werden könnten.