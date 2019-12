von Chris Rieck

„Maria und Josef suchten eine Herberge. Doch im Hotel Ochsen war kein Platz und auch das Schäpfle konnte sie nicht aufnehmen.“ Dekanin Regine Klusmann verlegte beim evangelischen Stationen-Gottesdienst für Familien mit kleinen Kindern die Weihnachtsgeschichte kurzerhand ins heimische Überlingen. Betlehem kann überall sein. Und Maria, Josef, die Engel und die Hirten, das sind auch wir, denn die Weihnachtsbotschaft gilt schließlich uns. Folgerichtig wurden kleine Requisiten an anwesende Kinder verteilt, jeder der wollte, bekam eine Rolle in diesem spontanen Krippenspiel.

Vor der Auferstehungskirche begann der Weg nach Bethlehem zu den Klängen von „Macht hoch die Tür“, musikalisch begleitet von Carola Thalhofer an der Querflöte und Andreas Bücklein an der Gitarre. Die kleine neutestamentliche Odyssee führte die zahlreichen Kinder mit ihren Familien erst auf den Spielplatz in der Grabenstraße, bevor dann die Krippe erreicht wurde. Diese befand sich symbolträchtig an dem Ort, an dem früher die Ausgestoßenen und Kranken der Stadt Überlingen verbannt wurden – dem Blatterngraben. An diesem dunklen Ort wurden zahllose Kerzen entzündet. „Tragt in die Welt nun ein Licht“ – mit diesem Lied und der dazugehörigen Botschaft endete dieser Gottesdienst.

Klusmann pflanzt Hoffnung

In ihrer Weihnachtspredigt in der abendlichen Christvesper ging Dekanin Regine Klusmann auf den Antagonismus zwischen „Hoffen“ und „Resignation“ angesichts der globalen Geschehnisse und Erfordernisse ein. Einerseits das Streben nach dem Erreichen der Klimaziele oder dem Kampf gegen den weltweiten Hunger. Auf der anderen Seite das Wissen um die geringen Aussichten, diese Probleme bewältigen zu können. Diese Perspektiven können zu Resignation und letztlich auch zum Aufgeben führen. Es gebe Bestrebungen, so führt Regine Klusmann aus, Weihnachten zum „Jahresendfest“ umzudeuten, und das Fest damit der „der großen Hoffnung zu entkleiden und nur auf Konsumglück und Gänsebraten zu setzen.“ Diesen Trend gelte es umzudrehen.

Regine Klusmann zitiert den Propheten Jesaja, der im achten Jahrhundert vor Christus angesichts einer eigentlich hoffnungslosen Situation, dem Kampf gegen das Großreich der Assyrer, die Hoffnung auf Frieden, Heil und Trost verkündete. Diese Aussichten befähigten die Menschen, selber wieder aktiv ihre positive Zukunft zu gestalten. So könne es auch mit Weihnachten sein, formuliert Regine Klusmann: „Und wenn wir es alle erwarten, dann wird es auch schon ein Stück Wirklichkeit.“