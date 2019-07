Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, waren drei Frauen im Alter von 24, 23 und 18 Jahren und ein 62-Jähriger Mann aneinander geraten. Die Frauen gaben demnach an, der Streit habe wegen der Nutzung des Gehweges begonnen. Der stark betrunkene 62-Jährige habe zunächst zwei der Frauen beleidigt und dann die 24-Jährige, die an Krücken geht, zu Boden gestoßen. Daraufhin habe diese starke Schmerzen gehabt und musste von Rettungskräften behandelt werden.

Da der genaue Ablauf der Auseinandersetzung allerdings widersprüchlich geschildert wird, sucht die Polizei Überlingen nun unabhängige Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0 75 51/80 40 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.