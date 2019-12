Die Bodensee-Therme ist im November 2003 eröffnet worden, nun wurde der fünfmillionste Badegast begrüßt. Es handelt sich um Waltraud Kölble aus Salem. „Ach, jetzt bin ich aber völlig überrascht. Wir wollten doch nur baden und jetzt das“, zeigte sich die Salemerin perplex, als sie mit ihrem Mann Martin eintraf und Thermenbetriebsleiter Peter Koop ihr mitteilte, sie sei der fünfmillionste Gast.

Gemeinsam mit Oberbürgermeister Jan Zeitler, Jürgen Jankowiak, Geschäftsführer der Stadtwerke Überlingen, und Michael Quell, Geschäftsführer der Firma Aquapark Management aus Münster, überreichte Koop der Rentnerin eine Badetasche gefüllt mit Badeutensilien sowie eine 200-Euro-Wertkarte.

Rund 820 Besucher täglich

Seit ihrer Eröffnung betreibt die Firma Aquapark Management die Therme im Auftrag und Namen der Stadtwerke Überlingen. Ursprünglich war man von 280 000 Besuchern jährlich ausgegangen, doch war diese Zahl schon im ersten Jahr mit 323 000 zahlenden Badegästen deutlich übertroffen worden. Mittlerweile haben sich die Zahlen bei rund 300 000 Gästen pro Jahr eingependelt, das sind etwa 820 Menschen täglich.

40 Prozent der Badegäste kommen aus Überlingen

Besonders zufrieden zeigen sich die Verantwortlichen darüber, dass 40 Prozent der Gäste aus Überlingen kommen, weitere 35 Prozent aus dem Bodenseekreis. Rund fünf Prozent kommen aus dem Stuttgarter Raum, sieben Prozent aus der Schweiz. „Insbesondere an Wochenenden fällt uns auf, dass viele Gäste aus der Schweiz da sind“, informierte Koop.

Kleinkindbereich soll erneuert werden

„Und die Zeichen stehen weiterhin auf Wachstum“, fügte er an. So wird bei der kommenden Revision, die wegen der Landesgartenschau bereits vom 27. Januar bis 14. Februar ansteht, der Kleinkindbereich komplett erneuert sowie ein Dampfbad gebaut. „Die Familien und der Thermenbereich stehen im Vordergrund“, sagte Quell.

Investitionen auch im Saunabereich geplant

In diesem Jahr sei viel für die Infrastruktur getan worden, ein neues Parkhaus gegenüber der Therme habe man gebaut, in technische Anlagen investiert sowie die baulichen Voraussetzungen für den Einbau eines Blockheizkraftwerks geschaffen. In den kommenden Jahren seien vermehrt Investitionen auch im Saunabereich vorgesehen.