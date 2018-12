von SABINE BUSSE

Das Jesuskind erblickte das Licht der Welt in spartanischem Ambiente. Es ist weder überliefert, dass Maria einen Türkranz mitführte, noch hängte Josef Glitzerkram in die Bäume vor dem Stall. Da hat sich in den vergangenen 2000 Jahren einiges getan. Man könnte von einer regelrechten Deko-Evolution sprechen, die mit der Erfindung des elektrischen Stroms im Allgemeinen und der Lichterkette im Besonderen bahnbrechende Fortschritte machte.

Friedrichshafen Weihnachtshaus in Ailingen: 60 000 Lichter für den guten Zweck Das könnte Sie auch interessieren

Das Zeitalter der LED-Birnchen, Zeitschaltuhren und Farbwechselfunktionen bietet fantastische Möglichkeiten. Jedes Pflänzchen im Vorgarten, das sich über 30 Zentimeter aus dem Boden traut, wird in eine Lichterkette gewickelt. Daneben steht ein aufblasbarer Schneemann, dessen innere Werte aus blinkenden Lämpchen bestehen. Das harmoniert bestens mit dem vierspännigen Schlitten samt Weihnachtsmann auf dem Garagendach. Ohne Strom kommt der alte, übergewichtige Mann aus, der in halsbrecherischer Pose an der Fassade klettert. Das ist dermaßen besinnlich, dass die Nachbarn solch innovativer Weihnachtsfans nach Einbruch der Dunkelheit zur Sonnenbrille greifen.

Rasenroboter wird zum Rentier

Wie das so ist mit der Evolution, geht es immer weiter und am Ende überlebt die anpassungsfähigste Spezies. Also der Häuslebauer, der sich für die blinkende Dachrinne mit Dämmerlichtautomatik entschied und dessen Fensterrahmen bunt im Takt zu „White Christmas“ blinken. Trendsetter holen ihren Rasenroboter aus dem Keller und lassen ihn als illuminiertes Rentier seine Runden ziehen. Das ist Fortschritt!