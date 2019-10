Viel gesprochen wird in jüngster Zeit über die Situation des Überlinger Handels. Wie geht es in diesem Zusammenhang einer Künstlerin, die sich seit über 20 Jahren mit ihrem Atelier für Filzkunst nahe dem Parkhaus Stadtmitte hält?

Alles so schön bunt hier: gestapelten Filzrollen. | Bild: Stef Manzini

Die gelernte Weberin Berta Knab absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung in Sindelfingen. Sie produziert überwiegend Dinge für die kalte Jahreszeit. Ihr Material Wolle lässt erst einmal gar nicht vermuten, dass die Künstlerin auch von den Touristen in der Saison lebt. Umso erstaunlicher ist ihre Aussage dazu: „Ohne die Touristen könnte ich gar nicht existieren“, sagt die Weberin, die ursprünglich einmal vor hatte, mit großen Wandteppichen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten – was sich nicht realisieren ließ.

Ursprünglich hatte die ausgebildete Weberin einmal vorgehabt, überwiegend große Wandteppiche zu weben, um damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Dieser Plan ging nicht auf. | Bild: Stef Manzini

Seit 2003 widmet sich Berta Knab hauptsächlich dem Filzen. Kaffeewärmer, Taschen, Hüte, Sitzkissen, aber auch kunstvolle Objekte wie ihre Engel bietet sie unter anderem seit 2006 in der „Eigenart“, einem Gemeinschafts-Atelier von aktuell zwölf verschiedenen Kunsthandwerkern, an. „Als Webkünstlerin ohne eigenes Geschäft war es davor existenziell sehr schwierig“, erinnert sich Knab. Aufgrund der hohen Mieten in der Überlinger Innenstadt plädiert die 61-jährige Künstlerin dafür, dass Kreative sich zusammenschließen, aufgrund der Angebotsvielfalt für Kunden so attraktiver werden und sich die Kosten teilen. „Ich denke, das ist ein gutes Geschäftsmodell für die Zukunft“, so die Geschäftsfrau.

Heute ist der alte Webstuhl eher ein Blickfang, denn das Filzen ist die Haupt-Tätigkeit im Atelier am Überlinger Parkhaus Stadtmitte. | Bild: Stef Manzini

Für Berta Knab und ihre Kunden wäre eine autofreie Innenstadt ein zusätzlicher Gewinn, ist sie sich sicher. „Der Charme und die Lebendigkeit unserer Stadt und die Vielfalt des Angebots abseits großer Warenketten ist für Individualisten ein ganz wesentlicher Magnet“, sagt die freischaffende Künstlerin. Als Citta-Slow mit den Wochenmärkten und einer großen Bio-Szene dürfte Überlingen das Potenzial haben, hier mutig zu agieren. Der Verkehr solle aus der Innenstadt „verbannt“ werden, dies brächte nicht den von einigen Gewerbetreibenden befürchteten Stillstand im Handel, sondern das Gegenteil, nämlich eine neue Belebung, meint Berta Knab zu wissen.

Das Rohmaterial zum Filzen ist Wolle. Berta Knab bezieht diese überwiegend aus Südafrika, da deutsche Firmen die angeforderten Garne meist nicht im Angebot haben.

„Mein Träume sind weder weitere Parkhäuser noch ein Tunnel, sondern vielmehr ein extrem kostengünstiger Bustransfer aus dem Umland in die Stadt, wenn man schon träumen darf“, sagt Knab lächelnd. Vor allem um die oft abseitig der Einkaufsstraßen gelegenen Ateliers mehr in den Fokus zu stellen, gründete sie mit anderen Frauen die Initiative zu der Broschüre „Schöne Dinge am See“, die in diesem Jahr zum ersten mal erschienen ist. „Wir wollen hier auch untereinander netzwerken. Das ist uns sehr wichtig. Wir wollen den Gästen und den Einheimischen einen Überblick über unser vielfältiges Angebot im kreativen Bereich vermitteln. Nicht von der Stange, sondern handgearbeitet“, das sei für ihre Kunden das entscheidende Kauf-Kriterium, auch würde der Käufer damit immer ein Stück von der Ausstrahlung des Künstlers mit erwerben, erklärt Berta Knab. Allerdings sei Kunst zu machen in der heutigen Zeit keine Grundlage für eine sichere Existenz einer Familie, gibt sie zu bedenken. „Uns fehlt also der Nachwuchs, den hätten wir gerne auch in dem Gemeinschaftsatelier ,Eigenart‘ in der Schulstraße am See“. Oft habe sie nur mit großer Mühe weitermachen können, verschweigt die Künstlerin nicht.

„Meine Filzkurse sind ein ganz wichtiger Bestandteil meiner finanziellen Grundlage“, erklärt Knab. Wegen einer Liebesgeschichte landete sie 1996 in Überlingen. Zwei Jahre später bezog sie ihr Atelier, sie sei eine erfolgreiche Ich-AG, die damals als sogenanntes Start-up vom Arbeitsamt gefördert worden sei. Das Filzen habe sie experimentell und durch Fortbildungen erlernt. „In meinem Atelier brauch ich eher Ruhe statt Rummel, so ist für mich der Verkaufsstandort ,Eigenart‘ am See einfach ideal. Wir teilen uns nicht nur Kosten, sondern auch die Arbeitszeit dort.“ Dennoch sei ihr jeder Kunde in ihrem Atelier willkommen, auch wenn er zunächst einmal nur bei ihrer Arbeit zuschauen wolle. Auf die Frage, ob sie denn diesen doch auch teilweise mühsamen beruflichen Lebensweg als Künstlerin in einer Kleinstadt noch einmal wählen könnte, überlegt Knab nicht, sondern lacht: „Ich lebe ein überwiegend selbstbestimmtes Leben und habe auch Vertrauen in dieses Leben. Also ja, ich würde es wieder genauso machen.“