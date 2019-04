Bei der Premiere im Dorfgemeinschaftshaus erlebte das Publikum einen Theaterabend voller Heiterkeit. Es war die 28. Aufführung der Theatergruppe, die erstmals 1992 im damals neuen Dorfgemeinschaftshaus auftrat.

Er ist am liebsten Erbsensuppe, sie hätte gerne einen adligen Schwiegersohn

Worum es in dem Dreiakter geht? Otto Neureich (gespielt von Hubert Kuczkowski), ein gemütlicher Imbisswagenbesitzer, ist durch eine weltbewegende Erfindung zum Millionär geworden. Trotz des Geldes ist er ein einfacher Mann geblieben, der am liebsten Erbsensuppe isst.

Ganz anders seine Frau Ottilie (Ute Jäger), der das viele Geld zu Kopf gestiegen ist und zu den fürnehmen Leuten zählen möchte. Mit vielen – falschen – Fremdwörtern um sich werfend, möchte sie ihre Tochter Bettina (Sandra Bischoff) am liebsten standesgemäß verheiraten, um das Ansehen der Familie zu heben, also möglichst mit einem Blaublüter.

Etikette und Manieren in Kürze? Ehemann und Tochter winken ab

Eigens für den von ihr eingefädelten Besuch des Grafen Hugo Romandeaux (Johannes Schlaak) und seiner Mutter Adele (Lucia Beck) engagiert sie einen Diener, der den Neureichs im Kürze Etikette und Manieren beibringen soll.

Das findet ihr Mann allerdings lächerlich. „Eher lernt eine Kuh Klavier spielen“, pflichtet Bettina ihrem Vater bei. Im Gegensatz zu ihrer Mutter hält sie nichts vom Reichtum und der Hochzeit mit dem Adel. Nichtsdestotrotz: Diener Jean (Dieter Maike) erscheint zwei Tage vor dem Besuch der Adligen.

Diese Liebschaft stand nicht auf dem Plan

Kurzerhand wird das freche Hausmädchen Susi (Claudia Gloning) dazu verdonnert, in die Rolle von Tochter Bettina zu schlüpfen. Nach kurzer Skepsis und einem überaus attraktiven finanziellen Angebot von Otto Neureich willigt sie schließlich ein. Bettina verliebt sich in den Diener und will mit diesem auf und davon.

Und dann erscheinen der 26-jährige Graf Hugo – ein Muttersöhnchen, das immer nur Schwarzer Peter spielen will und mit 17 schon "trocken" war – sowie seine recht vulgäre, wenngleich adlige Mutter Adele. Auch die leicht schwerhörige und begriffsstutzige Hausköchin Berta (Martina Huber) spielt angesichts ihrer Naivität eine Schlüsselrolle. Verwicklungen bleiben nicht aus, bevor es sich zeigt, dass es wichtigere Dinge als Adelstitel gibt.

Für die Vorstellungen am 5. und 6. April, jeweils 20 Uhr, sind vereinzelt noch Restkarten auf Anfrage unter 0 77 73/3 45 erhältlich.