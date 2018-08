Überlingen bekommt einen neuen Veranstaltungsort – zumindest vorübergehend. Wegen der Sperrung der baufälligen Kapuzinerkirche müssen die Kleinkunstreihe "Kultur im Kapuziner", die "Kleine Oper am See" und das Sommertheater in diesem und im kommenden Jahr mit einer Alternativspielstätte klarkommen. Nachdem die Stadtverwaltung aus Kostengründen zunächst geplant hatte, den Kultursommer in diesem Jahr abzusagen, stimmte der Gemeinderat im April dafür, Geld für einen Pavillon im Badgarten bereitzustellen.

Vorgesehen waren 18 000 Euro für den Aufbau eines Polygon-Zeltes. Doch mit einem Zelt hat das, was derzeit südlich des Kapuziners entsteht, reichlich wenig zu tun. "Das ist Premium", sagt Reinhard Weigelt, Veranstalter von "Kultur im Kapuziner" sichtlich stolz. In Absprache mit Simeon Blaesi, der mit seiner Bühne gGmbH für die Ausrichtung des Sommertheaters verantwortlich zeichnet, und dem Markdorfer Zeltverleiher Hans Fetscher habe man sich auf den Aufbau eines Glaspavillons verständigt. "Das ist alleine gar nicht leistbar", so Weigelt.

8 Meter hoch, 15 breit und 25 Meter lang

Seit vergangener Woche laufen nun die Aufbauarbeiten. Tonnen an Stahl und Glas wurden bereits verbaut. Nach Anbringen einer Attika wird der Kulturpavillon rund acht Meter hoch sein, zudem 25 Meter lang und 15 Meter breit. Er bietet Platz für 300 Zuschauer. Die Wände werden mit doppelscheibigen Fenstern verglast, auch die Dachfolie ist doppelwändig und mit Luftpolster dazwischen. "Wenn es regnet, ist es dann nicht so laut", erklärt Weigelt, der sichtlich stolz auf den Bau ist.

Dabei verlief dieser bislang nicht gerade einfach. Aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit des Geländes habe der Kranführer Schwierigkeiten gehabt, die schweren Bodenelemente an die richtige Stelle zu transportieren. Hinzu kommt die Hitze. "Da kann man doch niemand mittags schaffen lassen", so Weigelt. Der Eventmanager ist dennoch optimistisch, dass die Arbeiten am Freitagnachmittag abgeschlossen werden. Am Samstagabend beginnt sein Kleinkunstfestival. Ende August übernimmt dann das Sommertheater.

Reinhard Weigelt: "Der Bedarf ist da"

Nach dessen letzter Vorstellung am 16. September soll der Pavillon wieder zurückgebaut werden – eigentlich. Geht es nach Reinhard Weigelt könnte der Glaspavillon in den kommenden zwei Jahren, in denen die Kapuzinerkirche gesperrt ist, stehen bleiben und auch anderen Veranstaltern als Spielstätte dienen. "Der Bedarf ist da", sagt der Eventmanager. Ein Gespräch mit der Stadt gab es noch nicht.

