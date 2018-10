16 Monate ist es mittlerweile her, seit die letzten Schreibwaren über die Kasse des Geschäfts "Aug. Feyel" gingen. 141 Jahren nach seiner Gründung musste der Traditionsbetrieb in der Münsterstraße schließen, da sich ein Weiterführen des Geschäfts bei den heutigen Gewerbemieten in der Innenstadt und der Stadtentwicklung nicht mehr lohne, wie Geschäftsführerin Margot Feyel traurig zum Abschied sagte. Damals war Stefan Schneider noch gar nicht im Amt und dennoch ist das prägende Haus in der Münsterstraße eines der größten Sorgenkinder des städtischen Wirtschaftsförderers. "Ich hoffe, dass wir bei diesem zentralen, wichtigen Gebäude bald zu einer Lösung finden", sagte Schneider bei seinem ersten Bericht im Gemeinderat.

Zumindest sei es ihm gelungen, einen Gesprächstermin mit dem Investor zu vereinbaren, verriet er den Stadträten – und überraschte mit der Information, dass der Eigentümer des historischen Gebäudes in der vergangenen Woche gewechselt habe. Nachdem zwischen Stadt und dem vorherigen Besitzer, der Konstanzer Baugesellschaft Doser und Partner, Funkstille geherrscht hatte, hofft die Verwaltung unter dem neuen Eigentümer nun auf eine baldige Sanierung und Neuvermietung des ehemaligen Schreibwarenladens.

Das Schaufenster des ehemaligen Schreibwarengeschäfts wird derzeit nur für unzählige Werbeplakate genutzt. | Bild: Deck, Martin

Dies sei ein wichtiger Baustein für eine Innenstadtbelebung, die sich Wirtschaftsförderer Schneider zum Ziel gesetzt hat: "Das ist ein wichtiges Thema, das in Bewegung ist." Neben seinen Aufgaben der Unternehmensbetreuung und der Ansiedlung neuer Firmen mache die Belebung der Innenstadt einen Großteil seiner Arbeit aus. Dabei setzt Schneider auf drei Säulen, wie er dem Rat erklärte: Kontakt zu Akteuren, Kooperationen, etwa mit dem WVÜ oder der ÜMT, und Leerstandmanagent.

Schneider: Kein Problem mit der Leerstandsquote

Bei letzterem könne er Entwarnung geben: "Ein Problem mit der Leerstandquote hat Überlingen nicht." Zuletzt habe er acht unbesetzte Geschäfte gezählt, dies sei im Vergleich zu anderen Städten verhältnismäßig gering. Außerdem gebe es in Überlingen keinen zentralen Grund für Leerstände, jedes aufgegebene Geschäft sei individuell zu betrachten. Auch gebe es nach wie vor zahlreiche Interessenten für eine Geschäftseröffnung in der Innenstadt – allerdings seien vielen die vorhandenen Verkaufsflächen zu gering. Ralf Mittelmeyer (FW/ÜfA) schlug deshalb vor, benachbarte Ladenflächen zusammenzulegen. Das sei auch sein Wunschtraum, sagte Schneider. "Aber es gibt ein erhebliches Problem in Überlingen: der hohe Grundstückspreis." Häufig verlangten Eigentümer Mieten, die von den Pächtern nicht zu erwirtschaften seien. Da sei es ein schwieriges Unterfangen, den Hausbesitzern klarzumachen, dass sie trotz guter Lage nicht so lukrative Geschäfte machen könnten, wie sie sich dies wünschten. Noch schwerer sei es jedoch, zwei Vermieter zusammenbringen.

OB Zeitler bringt Standort für Verteilzentrum ins Spiel

Trotz dieser Probleme zeigten sich die Stadträte überwiegend zufrieden der Arbeit des Wirtschaftsförderes in dessen ersten elf Monaten, gaben ihm aber auch Anregungen und Bedenken mit auf den Weg. Ein besonderer Vorschlag kam etwa von Günter Hornstein (CDU): Ob im Zuge der geplanten Verkehrsberuhigung in der Innenstadt nicht auch über eine Änderung des Lieferverkehrs nachzudenken sei, fragte er – etwa mit einem Verteilzentrum vor der Stadt, von wo aus wenige Transporter die Güter an die einzelnen Geschäfte verteilen. Eine Idee, die auch Ulf Janicke (LBU/Grüne) gefiel: "Eine Lösung für den An- und Zulieferverkehr ist ein Baustein, den wir für die Innenstadtberuhigung dringend brauchen."

Zwar sei ein derartiges Verteilzentrum in Städten von der Größe Überlingens eher unüblich, aber er wolle das gerne prüfen, sagte Stefan Schneider. Auch Oberbürgermeister Jan Zeitler zeigte sich von der Idee angetan und brachte sogeleich einen möglichen Standort ins Spiel: Er halte die Fläche beim Blockheizkraftwerk an der Auffahrt zur B 31 oberhalb des Krankenhauses für denkbar.

Wirtschaftsförderer Stefan Schneider ist seit November 2017 Wirtschaftsförderer der Stadt Überlingen, zuvor arbeitete er als Wirtschaftsförderer in Nürtingen. Zu seinen Hauptaufgaben zählen die Betreuung und Beratung von hiesigen Unternehmen, die Ansiedlung neuer Firmen und die Belebung der Innenstadt.

