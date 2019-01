Überraschend kommt das nicht. Schon im April, also vier Monate vor Beginn des Sommertheaters 2018, empfahl OB Jan Zeitler, das Theater abzusagen. Zu hoch sei der Zuschussbedarf, weil die städtische Kapuzinerkirche gesperrt war und ein Ausweichquartier erst geschaffen werden musste. Dieses Ausweichquartier, der mobile Glaspavillon vor der Kapuzinerkirche, kostete die Stadt 60 000 Euro. Weitere 50 000 schießt die Stadt nun dazu, um das Defizit von insgesamt 111 000 Euro zu decken.

Überlingen Verhaltene Besucherzahlen und ein Zuschussbedarf von 111 000 Euro: Stadt verordnet sich für 2019 eine Denkpause für das Überlinger Sommertheater

Zur Erinnerung: Im Vorjahr deckelte der Gemeinderat den Zuschuss bei 30 000 Euro. Mehr war's den Räten nicht wert, wodurch die Zusammenarbeit mit dem Theater Konstanz in die Brüche gegangen war und der Förderverein Sommertheater mit dem Theater Gera das Sommertheater aus eigener Kraft gestemmt hatte. Vielfach auf ehrenamtlicher Basis, was auf Dauer aber nicht leistbar ist.

Nun also 111 000 Euro, die die Stadt fürs Sommertheater 2018 drauf legt. 111 000 Euro – für was denn?

Für ein Sommertheater, das der Stadt gute Publicity einbrachte und den Bewohnern das gute Gefühl, nicht im kulturellen Niemandsland zu wohnen. Und – nicht zu vergessen – stellt der städtische Zuschuss letztlich eine Förderung der Veranstaltungsreihe "Kultur am Kapuzier" sowie der "Kleinen Oper am See" dar. Denn alle drei Kulturveranstaltungen, die den kompletten Sommer überspannten, profitieren von der Kooperation, und zwar insofern, als dass alle drei im Ausweichquartier Glaspavillon im Badgarten logierten. Ohne den Pavillon hätte keine der drei Veranstaltungen stattfinden können, nicht auf diesem Niveau. Die 111 000 Euro sind also nicht nur auf das Sommertheater zu beziehen, womit die gezahlte Summe schon in einem etwas freundlicheren Licht erscheint.

Bei so viel Geld verlockt es sich auszumalen, wo es sonst hinfließen könnte. Doch verbietet sich ein derartiger Vergleich, weil Kultur immer am Tropf hängt. Die vitalisierende Wirkung auf Tourismus und Stadtmarketing kann man nicht messen. Es bleibt hier beim Bauchgefühl.

Der bevorstehende Kommunalwahlkampf gibt den Gemeinderäten nun die schöne Gelegenheit, sich der Grundsatzfrage zu stellen, ob sie die Stadt Überlingen als eine Kulturstadt verstehen oder nicht.

Hier liegen die beiden gegensätzlichen Pole: Die einen verweisen darauf, dass es sich bei der Kulturförderung um eine teils unbezahlbare Freiwilligkeitsleistung der Stadt handle, besser sollten sich private Kulturanbieter hervortun. Die anderen sehen in der Kulturförderung eine Pflichtaufgabe, weil sie weiche Faktoren stärke, die wiederum Fachkräfte und Touristen anlockt. Ein Ziel bleibt beiden. Die Stadt soll ihre Handlungsfähigkeit behalten.