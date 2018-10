Seit mehr als einem Jahr steht das ehemaligen Wohn- und Geschäftshaus Feyel in der Überlinger Münsterstraße nun schon leer – und noch ist kein Ende dieses Zustands in Sicht. Wir erinnern uns: Das denkmalgeschützte Gebäude war 2017 an die Konstanzer Baugesellschaft Doser und Partner verkauft worden. Nach dem Tode des bisherigen Inhabers, Reinhard Feyel, im Jahre 2011 hatte sich die Erbengemeinschaft zu diesem Schritt entschieden. Timo Doser rechnete im Mai 2017 mit einem Baubeginn im Sommer desselben Jahres und einer Bauzeit von rund einem Jahr. In dem Gebäude sollte ein neues Dachgeschoss und Wohn- sowie im Erdgeschoss eine Gewerbeeinheit entstehen.

Investor: Zu viele andere Projekte

Auf SÜDKURIER-Nachfrage verwies Doser nun auf Termingründe, weswegen mit der Sanierung noch nicht begonnen worden sei. „Wir sind zurzeit ziemlich voll und haben hier in Konstanz drei Neubauten“, erklärte der Investor. Es sei sehr schwierig, geeignete Handwerker zu bekommen, bei einem anderen Neubauprojekt mit 25 Gewerken lägen ihm gerade einmal drei Angebote von Handwerkern vor. Timo Doser erwägt nach eigenen Angaben auch eine mögliche Kooperation für das ehemalige Feyel-Haus, wollte sich aber zu Einzelheiten nicht äußern. Die Firma Doser und Partner wurde im Jahr 1991 gegründet und hat sich unter anderem auf die Sanierung von Altbauten spezialisiert. Wann denn in Überlingen mit den Bauarbeiten begonnen werden könne, dazu wollte Timo Doser zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Angaben machen.

