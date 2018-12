von Christopher Riek

"Wer möchte Maria sein?" Dekanin Regine Klusmann hält ein großes Tuch zum Verkleiden in die Höhe. Etwas zaghaft meldet sich ein kleines Mädchen und tritt vor. Auch für Josef und einige Engel finden sich spontan kleine Darsteller und erhalten ihre Requisiten. Als dann die Rollen für Schafe und Hirten verteilt werden, trauen sich immer mehr Kinder. Alle dürfen mitmachen beim Krippenspiel im Freien.

Treffpunkt des ungewöhnlichen Familiengottesdienstes an Heiligabend ist vor der evangelischen Auferstehungskirche in Überlingen. Kaum Platz finden die etwa 200 Besucher vor der Kirchentreppe. Regine Klusmann verkündet die Weihnachtsbotschaft des Lukas-Evangeliums als eine Geschichte ohne Gewalt in der Hoffnung auf Gott. Der Herold des Kaisers Augustus, gespielt von Lukas Klusmann, fordert alle Einwohner Judäas zur Steuerzählung auf, sich in ihre Heimatstadt zu begeben. So setzt sich auch die Menge der Gottesdienstbesucher in Bewegung und strömt über die Grabenstraße, vorbei an verdutzten Autofahrern, zum Kinderspielplatz am Ende der Straße. Den Weg weist Hannah Klusmann als weißgewandeter Engel.

Lara Rieck und Flora Bäumle tragen das Friedenslicht von der Krippe nach Hause. | Bild: Christopher Rieck

Hier am Spielplatz ist die erste Station. Carola Thalhofer an der Querflöte und Andreas Bücklein an der Gitarre sorgen für die musikalische Begleitung. Erreicht wird die Krippe an der zweiten Station schließlich im Blatterngraben. Alle Engel, Esel, Schäfer und Schafe scharen sich mit Maria und Josef um die Krippe. Kerzen werden entzündet und weitergereicht, bis das Dämmerlicht des Blatterngrabens von zahlreichen Lichtpunkten erhellt wird. So wird die weihnachtliche Botschaft der Hoffnung auch plastisch dargestellt. "Ich wünsche uns", so Regine Klusmann, "dass das Licht und der Frieden ansteckend sind." Auf dem Heimweg tragen viele Kinder die noch brennenden Kerzen, um mit diesem Friedenslicht den heimischen Weihnachtsbaum zu entzünden.

Gedanken der Hoffnung

In ihrer Weihnachtspredigt knüpft Dekanin Regine Klusmann an einen Artikel des SÜDKURIER zur Verweltlichung des Weihnachtsfestes an. Die gesellschaftliche Entwicklung nehme immer mehr Abstand zu christlichen Ritualen und der ursprünglichen Glaubensbotschaft des Weihnachtsfestes. Dabei, so Regine Klusmann, sei gerade diese Hoffnung auf Gott und den guten Ausgang der vielen Konflikte unserer Zeit etwas absolut Notwendiges und könne die Menschen daran hindern, am Leben und den Katastrophen der Welt zu verzweifeln.

Etwa 200 Besucher drängten sich vor der Auferstehungskirche zum Krippenspiel im Freien | Bild: Christopher Rieck

Regine Klusmann erzählt von Ibrahim, dem palästinensischen Christen, der in der Adventszeit an der Türe des evangelischen Dekanats läutete, dort nach Herberge für zehn Tage fragte und diese auch erhielt. Ibrahim kommt aus Betlehem und verkaufte auf dem Überlinger Weihnachtsmarkt Schnitzereien aus seiner Heimat. Hoffnung ist es, welche ihn und die kleine christliche Gemeinde Bethlehems dort aushalten lässt – den Verlockungen der Auswanderung und der täglichen Diskriminierung vor Ort zum Trotz. Hoffnung auf Besserung der Lebensumstände und Hoffnung auf Frieden.

Auch hier bei uns, plädiert Regine Klusmann, gelte es, diese Hoffnung in Taten des Alltags zu übertragen und umzusetzen, sei es in Form eines Besuches bei einer alten Nachbarin, tröstenden Beistandes im Bekanntenkreis, der Schule oder Arbeit. "Hoffnung ist waghalsig, immer verrückt und unrealistisch. Hoffnung ist die Schwester der Liebe, sie wirft sich mit vollen Händen zum Fenster raus, rechnet nicht auf. Hoffnung rechnet nicht und berechnet nicht. Sie weiß nie, ob es gut gehen wird."