von Lothar Fritz

Eine schöne Aufgabe wartete als eine ihrer ersten Amtshandlung auf die neue Ortsvorsteherin von Deisendorf. Karin Müller gratulierte Hannelore und Friedrich Häusler zur diamantenen Hochzeit.

Karin Müller (rechts), Ortsvorsteherin von Deisendorf, gratuliert Hannelore und Friedrich Häusler und überbringt in Vertretung des Oberbürgermeisters die Glückwünsche der Stadt sowie die Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten. | Bild: Lothar Fritz

Friedrich Häusler wurde 1934 zu Hause in Deisendorf geboren. Seine Frau Hannelore 1938 im Krankenhaus in Überlingen. Sie wuchs mit sieben Geschwistern in Deisendorf auf. Der handwerklich talentierte Friedrich Häusler wurde Zimmermann in einer Firma in Unteruhldingen, danach arbeitete er bei der Holzbaufirma Böhler in Überlingen und lange Zeit bei der Straßenmeisterei Überlingen. Seine Frau Hannelore hatte nach der Schule in verschiedenen Teilzeitstellen gearbeitet.

Im Gasthaus Löwen lernten sie sich kennen. Die Hochzeit vor 60 Jahren ging an einem Tag über die Bühne: standesamtliche Trauung im Deisendorfer Rathaus, kirchliche Trauung in der Birnau, Hochzeitsfeier bei schönstem Wetter im Gasthaus Löwen.

Drei Töchter, acht Enkelkinder und ein Urenkel

Neben den Töchtern Cornelia, Elke und Jutta gehören inzwischen acht Enkelkinder und ein Urenkel zur Großfamilie. Friedrich Häusler engagiert sich in vielen Bereichen. Er war bis zu seinem 65. Geburtstag bei der Feuerwehr, Mitglied im Musikverein und in der Soldatenkameradschaft. Bei der Renovierung der Siechenkapelle und auch im Kindergarten hat er seine Fähigkeiten eingebracht.

Übereinstimmend sagt das Paar: „Das Besondere an Deisendorf ist die Gemeinschaft, in der man sich gegenseitig hilft.“ Allerdings empfinde man die Schließung des Löwen als herben Verlust.

Im Ruhestand gehen sie auf Reisen

Das Ehepaar reist gerne in ferne Länder, auch zur Tochter nach Australien. Noch mit 83 Jahren war Friedrich Häusler Skifahrer und zeigt stolz seine Pokale, die er als ältester Teilnehmer beim Gebirgsmarsch im Montafon erhalten hat.