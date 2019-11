von Lothar Fritz

An den 18. Theatertage haben hundert Schüler der Wiestorschule, der Realschule, des Gymnasiums und der Constantin-Vanotti-Schule teilgenommen. Das Angebot, an zwei Tagen ganz anders zu lernen und neue Seiten an sich selbst zu entdecken, wurde gern angenommen. Bei einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung im Gymnastiksaal der Kreissporthalle präsentierten die Teilnehmer die Ergebnisse ihrer Kurse.

Theaterpädagogen leiten Workshops

„Ihr habt Mut gehabt, es auszuprobieren“, freute sich die Koordinatorin der Theatertage, Linda Orlowsky. Die vielfältigen Workshops wurden von Theaterpädagogen des Regierungspräsidiums Tübingen sowie von externen Kursleitern angeboten. Unter dem Titel „Rumpelstilzchen meets Pechmarie“ hatten die Sechst- und Siebtklässler von Realschule und Gymnasium ein Stück eingeübt. Dabei war ein Zauberstab ein gern eingesetztes Utensil im wechselvollen Spiel, manchmal begleitet von einem deftigen Spruch.

Die Schülergruppe aus den Klassen 5 und 6 freuen sich über ihre gelungene Präsentation. | Bild: Lothar Fritz

Auch schwierige Themen auf die Bühne gebracht

Eine Gruppe Gymnasiasten der 7. und 8. Klasse hatte ein ernsthaftes Thema aufgegriffen. Es ging um Ausgrenzung, Suizidgefährdung und die Frage, wie man aus der Isolation herauskommt. Was eine Integrationsklasse ist und was sie unter herausfordernden Bedingungen leisten kann, demonstrierte der Kurs „Trommeltheater“ unter der Leitung von Musiktherapeut Markus Löhr.

Überlingen Das wird Jugendlichen auf der Überlinger Landesgartenschau geboten Das könnte Sie auch interessieren

Zuschauer von Trommelgruppe besonders begeistert

In seiner Gruppe waren zehn Jugendliche der Wiestorschule aus verschiedenen Altersstufen und mit fünf Nationalitäten – kein Problem, denn „die Sprache der Musik ist international“. Trommeln fordere aber höchste Konzentration, um gemeinsam im Takt zu bleiben, auch wenn dieser am Ende eines Stückes rasend schnell wird. Die Zuhörer quittierten die Leistung mit dem Tusch „Oah“ und dreimaligem Schenkelklopfen und Händeklatschen.

Die Schüler der Integrationsklasse konzentrieren sich auf den Trommeltakt von Musiktherapeut Markus Löhr. | Bild: Lothar Fritz

Auch „Expertenwissen“ für die Stimme

Die Stimmtrainerin Corinna Corres zeigte, wie Stimme und Sprechweise eingesetzt werden können: „Stimme wirkt – werde Experte deiner Stimme.“ Das sei besonders hilfreich bei Präsentationen und Bewerbungsgesprächen. Mit „Inside/outside the wall“ war ein Kurs bezeichnet, der für Schüler ab Klasse 10 angeboten wurde und sich mit Fragen auseinandersetzte, wie man Schüchternheit überwinden kann, es es einem nach innen und außen geht und wo man Hilfe findet.

Auf die Frage, was ihm am besten gefallen hat, meinte Amir Hossni: „die Trommler“. Seinen Freunden Moritz Guthardt und Niklas Thierfelder gefielen die Ideen der Unterstufenschüler.