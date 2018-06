Überlingen – Es ist schon drei Jahre her, seit es zum ersten Mal die Afrika-Tage Überlingen gab. Nun finden sie von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Juni, zum zweiten Mal statt. Durch die Sperrung der ehemaligen Kapuzinerkirche musste das Festival ins Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf umziehen. Dort stehen nun an den drei Tagen Partys, Shows, ein Konzert, Workshops und vieles mehr auf dem Programm. „Wir afrikanischen Künstler wollen zeigen, dass Kunst nicht gesellschaftlich begrenzt ist“, erklärt die künstlerische Leiterin Thobela Ndywili aus Südafrika, die bereits seit 15 Jahren am Bodensee lebt. „Sie öffnet Türen – vor allem im Kopf.“

Zum Auftakt am Freitag gibt es eine Vernissage mit dem Künstler Pedro Krisko, der live malt. Anschließend gibt es einen Film und eine Party. Der Samstag beginnt um 10 Uhr mit verschiedenen Workshops. Um 15 Uhr wird in einer Modenschau „African Fashion“ präsentiert. Die südafrikanische Tanzgruppe „Umoya“ zeigt um 17 Uhr und um 22 Uhr ihre Tanzshow. Um 18 Uhr präsentiert Djembe Djolof aus dem Senegal eine Trommelshow. Einer der Höhepunkte der Afrika-Tage ist das Konzert von „Laye Mansa & Band“ um 20 Uhr. Laye Mansa verbindet in seiner Musik unter anderem Afrobeat, Soul, Jazz, Trance und Reggae. Der Tag wird anschließend mit einer Party beendet.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Chöre. Ab 13 Uhr singen zunächst „Simamakwaya“ aus der Schweiz, dann die „Glory Singers“ aus Konstanz, aus Lautenbach die „Schwäne – leuchtend weiß und schön“ und zum Abschluss der Auswandererchor „Kauderwelschia“ aus Überlingen. Um 15.30 Uhr gibt es das große Abschlusssingen „Sing Afrika Sing“. „Durch die Kunst bauen wir eine Brücke, über die wir zueinander finden können, so dass wir miteinander und voneinander profitieren und zusammen leben ohne Ressentiments“, betont Thobela Ndywili. An allen Tagen gibt es zu den Öffnungszeiten einen Basar und Infostände sowie „African Fine Food“ und exotische Getränke. Der Eintritt ist frei, außer zu den Workshops, dem Konzert und den Partys.

