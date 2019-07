Überlingen – Volleyball, Handball, Fußball und Tennis: Zum siebten Mal verwandelt sich der Landungsplatz vom 30. Juli bis 4. August ist eine große Beach-Arena am See. Anlass sind die „Sparkasse Bodensee Beach Days“ auf Sand, die in den zurückliegenden Jahren stets mehrere tausend Zuschauer nach Überlingen gelockt hatten. An den sechs Tagen erwarten die Zuschauer hochrangige Turniere und Meisterschaften sowie Mitmachaktionen in den vier Beach-Sportarten. Außerdem gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik, Gastronomie und einer bis Mitternacht geöffneten Beachbar.

Veranstalter ist Markus Dufner von MCD Sportmarketing, der die verschiedenen Sporttage gemeinsam mit dem TV Überlingen organisiert hat. Er zeigt sich überzeugt, dass die Vielfalt der Sportarten zum Erfolg der Beach Days“ beigetragen hat. Dufner rechnet bei guter Witterung mit 12- bis 15¦000 Zuschauern. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Die Erwartungen und Hoffnungen von Dufner waren schon zur Premiere 2013 in Erfüllung gegangen. „Sicher hatte uns das schöne Wetter in die Karten gespielt“, sagt er. Duffner hofft darauf, dass es in der kommenden Woche wettermäßig genauso aussieht – und die Chancen sind laut Wettervoraussage ganz gut.

Dass die Veranstaltung für das Überlinger Stadtmarketing einen großen Stellenwert hat, unterstrich OB Jan Zeitler bei der Vorstellung des Progamms im Rathaussaal. „Die Veranstaltung wird immer ein bisschen besser, umfassender und professioneller. Die Atmosphäre ist immer schön, die an diesen Tagen entsteht“, sagte er. „Ich habe daher gerne die Schirmherrschaft übernommen.“

Sportlicher Höhepunkt ist der „IDM-Immobilien Beach Cup“ am Samstag und Sonntag, 3. und 4. August jeweils ab 9 Uhr. Die besten Beachvolleyballer aus Süddeutschland werden ihr Können zeigen und um wichtige Punkte für die deutsche Meisterschaft baggern, pritschen und schmettern. Das Endspiel wird am Sonntag für 15 Uhr erwartet. Ausgelobt sind 2500 Euro Preisgeld. Aber auch in den anderen Sportarten gibt es attraktiven Sport zu sehen. Zudem ist eine Autogrammstunde mit dem Handball-Nationalspieler Martin Strobel und Benjamin Meschke am Mittwoch, 31. Juli von 14.30 bis 15.30 Uhr vorgesehen.

Die Beachtage starten am Dienstag, 30. Juli, 10 Uhr, mit dem „Stadtwerk am See Beachsoccer Cup“ – einem Turnier für Überlinger Firmen. Morgens wird ein Jugendcamp, mittags ein Jugendturnier ausgetragen, bevor um 16 Uhr die Firmen gegeneinander antreten. Pro Team sind es drei Feldspieler plus Torwart zuzüglich Auswechselspieler. Beim „Becker Kunststofftechnik-Beachhandball Cup“ treten am Mittwoch, 31. Juli, 13 Uhr, Handballvereine der Region gegeneinander an. Am Donnerstag, 1 August, steht der „Bodensee Therme Beachtennis Cup“ mit einem deutschen ITF-Ranglistenturnier an. Und am Freitag, 2. August, 14 Uhr, wird beim „Sparkasse Bodensee Beachvolleyball Cup“ der Überlinger Stadtmeister gesucht, die Finalspiele sind ab 21 Uhr.