Nach ihren bisherigen Vorstellungen will die Volksbank Überlingen ihr geplantes mehrgeschossiges Gebäude an der Lippertsreuter Straße bis unmittelbar an die Grenze zum bestehenden Gehweg bauen. Nach Diskussionen über die Massivität des Neubaus, dessen Planung noch nicht im Detail feststeht, verständigte sich der Ausschuss für Bauen, Technik und Verkehr nahezu einhellig darauf, bei den ersten beiden Geschossen ein Abrücken um 1,5 Meter von der Grenze zu fordern.

Gestaltungsmöglichkeiten für Geh- und Radweg sollen erhalten bleiben

Das Gremium wollte sich die Möglichkeit nicht verbauen lassen, den Straßenraum für Fußgänger und Radler später optimieren zu können. Der Beschluss ist allerdings dem Gemeinderat vorbehalten.

Überlingen Volksbank-Neubau birgt viel Potential für Stadtentwicklung Das könnte Sie auch interessieren

Noch ging es nicht um das Gebäude selbst. Zur Debatte stand das Flächenkonzept, das die Planer der Volksbank in Form eines Angebotsbebauungsplans erstellt hatten. Voraussetzung für dieses Vorgehen war ein städtebaulicher Vertrag, in dem die baulichen Dimensionen und auch die zulässigen Nutzungen festgehalten sind.

Räte kritisieren Nähe zum Straßenraum

Die von Gestaltungsbeirat, ihm selbst und anderen Räten gewünschte Baumallee halte er persönlich nach vielen Gesprächen für nicht konsensfähig und auch nicht zwingend erforderlich, erklärte Stadtrat Herbert Dreiseitl (LBU/Grüne). Wichtig sei ihm jedoch die Raumkante des Gebäudes, die zu dicht am Straßenraum liege.

Überlingen Volksbank-Neubau: Gemeinderäte äußern Wunsch nach mehr Straßengrün Das könnte Sie auch interessieren

Auch Überbauung des öffentlichen Raums vorgesehen

Im aktuellen Entwurf sind nicht nur „die überbaubaren Grundstückflächen sehr eng an den Grundstücksgrenzen vorgesehen“, wie es in der Beratungsvorlage heißt. In einem Teilbereich ab dem zweiten Obergeschoss ist hier bisher sogar eine Überbauung des öffentlichen Raums im Bereich des Gehwegs vorgesehen.

Gebäudefront soll nach innen gerückt werden

Dreiseitl regte daher an, die ganze Gebäudefront um 1,5 Meter nach innen zu rücken, um mehr Raum für die Gestaltung von Geh- und Radwegen zu haben. „Darauf sollten wir auch bestehen“, sagte er. Das müsse zu keiner großen Umplanung führen.

Ingo Wörner (FDP) sieht „architektonische Chance“

„Keinen Dissens, aber ein Problem“ erkannte auch Jörg Bohm (CDU): „Was machen wir nun?“ Schließlich wolle man zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Sogar eine „architektonische Chance“ glaubte Ingo Wörner (FDP) zu erkennen und dachte an die Entwicklung der nächsten Grundstücke. „Wenn wir da künftig auch einrücken, bekommen wir einen schönen Stadteingang.“

Überlingen Volksbank zeigt Entwurf für neue Zentrale: So könnte der Stadteingang aussehen Das könnte Sie auch interessieren

Auf eine Baumreihe an der Straße noch nicht verzichten wollte Kristin Müller-Hausser (BÜB+), die durch die Höhe und Nähe des Gebäudes zur Straße eine „Tunnelwirkung“ befürchtete.

Gemeinderat muss über Forderung entscheiden

Als Empfehlung an den Gemeinderat beschloss der Ausschuss bei einer Enthaltung und ohne Gegenstimme die Forderung, die Gebäudekante gegenüber der bisherigen Planung um 1,5 Meter einzurücken – mit dem Wunsch, die gewonnene Fläche im Einvernehmen mit dem Eigentümer später in den öffentlichen Raum einzugliedern.