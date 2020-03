Die Stadt Überlingen ließ in den letzten Tagen zwei große Weiden im Strandbad Nußdorf fällen. Laut der Pressestelle handelte es sich einerseits um die mehrstämmige Silberweide, die sich im Bereich des Bademeisterturms befand. Über die letzten Jahre wurde versucht, den immer massiver absterbenden Baum zu erhalten. Dies sei durch den Hallimaschpilzbefall im Wurzel- und Stammbereich sowie Schwefelporling nicht länger möglich gewesen. Gefällt wurde außerdem eine Weide mit starkem Schrägstand, die unter Mistelbefall in der Oberkrone und am Hallimaschpilz gelitten habe, argumentiert die Stadt.

Die Pressestelle teilte dem SÜDKURIER trotz mehrmaliger Anfragen den Termin der Fällungen nicht mit. Dafür nennt die Pressestelle als Grund die erschwerten, wechselhaften Witterungsbedingungen, die Arbeiten hätten deshalb nur kurzfristig und abschnittsweise vorgenommen werden können.