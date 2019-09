Video: Toni Ganter

„Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende September dauern, sofern das Wetter mitspielt“, erklärt Ingo Wörner, Geschäftsführer der Wörner Bau GmbH.

Betonpflasterweg als Ausweichroute

Nach Auskunft von Ingo Wörner wird der Uferweg im Zuge der Bauarbeiten wieder so hergestellt, dass er auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden kann. Aus Richtung Seestraße kommend, kann bei der Absperrung links hochwärts ein Betonpflasterweg entlang des Werftgebäudes genutzt werden. Dieser führt auf den dortigen Parkplatz. Von da geht‘s wieder hinunter zum Uferweg. Diese rund 50 bis 60 Meter messende Ausweichroute werde schon von Rollstuhlfahrern benutzt, so Wörner.

Feriengast Christoph Kuliberda auf dem Betonpflasterweg, der am Werftgebäude entlangführt und der als Ausweichroute dient – etwa wenn Boote angeliefert werden oder falls die Slipanlage unter Wasser steht. | Bild: Toni Ganter

Kurz darauf fährt Feriengast Christoph Kuliberda aus Sachsen-Anhalt mit einem Rollstuhl auf dem genannten Betonpflasterweg. Das sei gut machbar, sagt er. Ihn störe eher etwas Anderes: „Beim Areal der Landesgartenschau fiel mir die Orientierung schwer, um herauszufinden, wo es am See entlang weitergeht. Also drehte ich um.“

Überlingen Kellerwerft braucht bei den Tennisplätzen Flächen, auf denen andere parken Das könnte Sie auch interessieren

Laut Niklaus Waser, Vorsitzender Yachtsportclub Überlingen (FYÜ), sind die genannten Bauarbeiten mit der Stadtverwaltung abgeklärt. „Die Absenkung auf das Gleisniveau der Slipanlage misst rund 25 Zentimeter. Der Betonpflasterweg ist kein Provisorium, sondern auf Dauer angelegt. Der Weg ist auch nutzbar, falls die Absenkung bei der Slipanlage je nach Pegelstand des Sees unter Wasser steht.“

Überlingen "Gläserne Werft" nimmt Gestalt an: So kommen die Arbeiten an der Kellerweft voran Das könnte Sie auch interessieren

Wie Niklaus Waser darlegt, wird die Keller-Werft im Laufe des Monats eingerichtet. Am 23. September sollen die Maschinen geliefert werden. Im Oktober werde die Halle mit Booten gefüllt.

„Was uns besonders freut, ist, dass die Keller-Werft, die Gläserne Werft, von den Überlingern als Treffpunkt angenommen wird. Unsere Hoffnungen sind erfüllt worden“, sagt Waser.