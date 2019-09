Bei der Verkehrsführung im Gartenschaujahr hatte sich das Augenmerk zuletzt insbesondere auf den motorisierten Individualverkehr gerichtet. Vernachlässigt sah nicht nur Stadträtin Bernadette Siemensmeyer (LBU/Grüne) in der Darstellung die Rolle der Bahn und die des Fahrrads, wie sie in der ersten Sitzung des neuen kombinierten Ausschusses für Bau, Technik und Verkehr erklärte.

Zu wenig Fahrradstellplätze

Auch Ulrich Krezdorn (CDU) monierte, dass es viel zu wenig Fahrradstellplätze gebe, wie die jüngste Veranstaltung gezeigt habe. Die will das Gartenschauteam in größerer Zahl unter anderem in der Sackgasse der alten Bahnhofstraße schaffen, hatte Roland Leitner auf Nachfrage betont.

Dass es mit der Bahn ausgerechnet im Gartenschaujahr Probleme geben werde, hatte Ministerialdirektor Uwe Lahl schon im Mai 2018 angekündigt. Die scheinen eher noch größer geworden. Nicht nur die Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen wird unterbrochen sein, auch auf der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen werde es Baustellen geben, sagte Bürgermeister Matthias Längin jetzt.

„Wir wollen Expressbusse ab Ulm, Tuttlingen oder Sigmaringen einsetzen, die ohne Halt nach Überlingen fahren“, hatte Lahl damals versprochen und darin sogar einen Pluspunkt erkannt. In trockenen Tüchern scheint hier allerdings noch nicht viel zu sein. „Der OB ist in direktem Gespräch mit dem Ministerium“, erklärte Bürgermeister Längin jetzt: „Doch wir sind nicht sehr optimistisch.“