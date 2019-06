Bürgermeister Jan Zeitler ist extra früher aus der französischen Partnerstadt Chantilly zurückgekommen, um das Abschlusskonzert zu eröffnen. „Der internationale Musikwettbewerb ist aus unserer Stadt nicht mehr wegzudenken“, sagt er. Rotary-Präsident Peter Vögele erzählt, er habe am Donnerstag schon beim Wettbewerb zugehört: „Das war großes Kino. Für mich sind sie alle Gewinner“. Auch der künstlerische Leiter Georg Mais ist beeindruckt vom Niveau der Teilnehmer. Sieben Teilnehmer aus fünf Ländern waren in diesem Jahr dabei. „Jeder hätte einen Preis verdient“, meint Georg Mais. Die Entscheidung sei der Jury des Musikwettbewerbs so schwer gefallen, dass sie das Preisgeld für den Jürgen-Wilde-Förderpreis von 750 auf 1000 Euro erhöht habe.

Diesen Preis errang Galyna Gusachenko. Sie stellt sich in Überlingen mit dem Klavierkonzert d-moll von Johann Sebastian Bach vor. Dunkel beginnen Orchester und Klavier, ehe das Klavier übernimmt und unter Gusachenkos energischen Fingern die Melode weiterführt. Sie spielt mit Licht und Schatten, gibt ihr eigenes Echo und gestaltet filigrane Verzierungen mit hoher Konzentration.

Den dritten Preis bekommt Seunghun Shin. Er spielt Bachs Klavierkonzert f-moll mit aufmerksamer Heiterkeit. Für den zweiten Satz nimmt er sich viel Zeit und hält die klare Linienführung bis zur letzten Note aufrecht, während das Orchester ihn so charmant wie präzise im Pizzicato begleitet.

Auf ihn folgt Hikaru Kanki, die mit viel Hingabe das Klavierkonzert A-Dur KV 414 von Wolfgang Amadeus Mozart spielt. Als musikalisches Lächeln gestaltet das Orchester den Eingang, mit freundlicher Bestimmtheit antwortet das Klavier. Unter dem beweglichen Dirigat von Georg Mais treten Orchester und Solistin in einen intensiven Dialog ein. Kraftvoll nimmt Kanki die Musiker in energische Formulierungen mit, luftig bindet das Orchester ihre romantischen Ausflüge ein. Zusätzlich zu ihrem zweiten bekommt sie für diese Interpretation den Publikumspreis.

Den ersten Preis erkannte die Jury einstimmig dem Japaner Ryo Yamanishi zu. Auch er widmet sich Mozart und gibt das Klavierkonzert C-Dur KV 415 mit einer schönen Balance aus Leichtigkeit und Glanz. In einer Mini-Fuge stellt das Orchester das Thema vor wie einen Marsch auf Zehenspitzen. Es lässt die Melodien durch die Stimmen wandern, ehe das Klavier seinen eleganten Kommentar anstimmt. Mühelos perlende Sechzehntelläufe verzahnen sich mit den Orchesterthemen bis zur in großer Freiheit gestalteten Kadenz.

Das Südwestdeutsche Kammermusikorchester Pforzheim, von Georg Mais ohne Taktstock und mit viel Aufmerksamkeit geleitet, trifft in seiner Begleitung nicht nur präzise Ton und Stimmung der einzelnen Werke. Das Kammermusikorchester geht auch mit großer Sensibilität auf die Interpretationen der jungen Pianisten ein – und das, obwohl die Entscheidung der Jury und damit das Programm des Abends erst am Vortag feststand.

Nach der Preisvergabe setzen sich die jungen Pianisten noch einmal ans Klavier und geben Zugaben, die noch einmal die verschiedenen Persönlichkeiten zeigen: Galyna Gusachenko brilliert mit einer Sonate von Scarlatti, die ganz entspannt aus den Tasten prickelt. Einen Ravel wie aus Luft und Licht zaubert Seunghun Shin und Hikaru Kanki bringt einen Davidsbündlertanz von Schumann zum Träumen. Sachtes Flirren leitet Debussys „L´lsle joyeuse“ – „Die Insel der Freude“ ein, die Zugabe von Ryo Yamanishi. Er lässt mal jazzige Rhythmen, mal durchsichtige Schatten aufsteigen und steigert sich bis zu einem sprühenden Schluss über alle Tasten.

Internationaler Bodensee-Musikwettbewerb

Alle zwei Jahre schreibt die Stadt Überlingen in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Überlingen den Internationalen Bodensee-Musikwettbewerb aus. Künstlerischer Leiter ist der Überlinger Dirigent und Vorsitzende der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft Georg Mais. Der Wettbewerb soll junge Künstler zu Beginn ihrer Karriere fördern. Die Preisträger präsentieren sich beim Abschlusskonzert im Überlinger Kursaal mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim dem Publikum.

Der erste Preis ist mit 3000 Euro dotiert. Er geht an Ryo Yamanishi aus Japan. Geboren 1995, studierte er an der Musikuniversität in Tokio und wechselte 2017 an die Hochschule für Musik in Freiburg.

Den zweiten Preis in Höhe von 1500 Euro stiftet die Sparkasse Bodensee. Ihn erhält Hikaru Kanki aus Japan. Geboren 1993, bereitet sich sich an der Musikhochschule Hannover auf ihr Konzertexamen vor. Sie bekommt auch den von der Buchinger-Wilhelmi-Klinik gestifteten Publikumspreis in Höhe von 750 Euro.

Den dritten Preis mit 1000 Euro nimmt Seunghun Shin entegegen. Er ist 1995 in Südkorea geboren und hat in Pohang und Berlin studiert.

Der Gewinner des Jürgen-Wilde-Förderpreises erhält 750 Euro, in diesem Jahr wurde das Preisgeld auf 1000 Euro erhöht. Ihn erringt Galyna Gusachenko, 1992 in der Ukraine geboren und Masterstudentin an der Musikhochschule Köln.

Der Internationale Bodensee-Musikwettbewerb fand 2009 zum ersten Mal statt. Stets steht ein Instrument im Mittelpunkt, 2009 war es das Violoncello, 2011 die Viola, 2013 die Violine, 2015 der Kontrabass, 2017 die Trompete und in diesem Jahr das Klavier. In drei Runden bewiesen die Teilnehmer ab Donnerstag im Museumssaal Überlingen ihr Können. Die verköpfige Jury bestand aus Professor Gilead Mishory aus Freiburg, Professor Björn Lehmann aus Berlin, Professor Dirk Mommertz aus München und Georg Mais.