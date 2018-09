von SK

Überlingen – Die Begründung von OB Jan Zeitler für eine nichtöffentliche Behandlung der von der Firma Betz und Baupartner im Gemeinderat vorgelegten Pläne sei nicht überzeugend. "Um den Gemeinderäten eine umfassende Meinungsbildung zu ermöglichen ist nicht die Geheimhaltung notwendig, sondern viel mehr eine öffentliche Diskussion, in der die Überlinger Bürger sehr frühzeitig eingebunden werden", schreibt die BÜB+ in einem Pressetext. "Bemerkenswert positiv ist die Offenheit, mit der die Firma Betz das Thema gegenüber dem Südkurier erläutert. Diese Offenheit wäre auch von der Stadtverwaltung wünschenswert."

Die BÜB+ lehne Überlegungen zur Errichtung eines hohen Wohnturms rund um den Fernmeldeturm der Telekom in der Langgasse ab, ebenso die Erhöhung des Verwaltungsgebäudes "oder eine Bebauung der Freiflächen mit Gebäuden, die nicht der Wohnbebauung des Umfeldes angepasst sind". Sie betrachte solche Pläne als "eine Verschandelung der Landschaft, weitaus schlimmer als der bestehende schlanke Turm es ohnehin schon ist". Hier würde ein Präzedenzfall geschaffen, der weitere Begehrlichkeiten von Bauinvestoren nach sich zöge. "Es ist nach unserer Meinung", so die BÜB+ in ihrem Pressetext, "keinesfalls zu erwarten, dass über diese Planung bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Vielmehr sind dort überwiegend exklusive und teure Eigentumswohnungen zu vermuten".

