Anzeige Hochzeitsmesse Uhldingen-Mühlhofen: Alles für den „schönsten Tag“ auf einen Blick

Die schönste und angenehmste Art, Hochzeitsvorbereitungen in stilvollem Ambiente und ohne Zeitdruck treffen zu können, ist der Besuch einer Hochzeitsmesse. Eine solche Informationsausstellung richtet das Brautatelier Weber aus Salem am kommenden Sonntag, 6 Januar, 11 bis 17.30 Uhr, im Jägerhof Bodensee beim Auto & Traktor Museum in Gebhardsweiler aus – und das zum dritten Mal.