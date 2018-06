Überlingen – Die Lokalpolitiker von LBU/Die Grünen wollen weitere Möglichkeiten zum Erhalt der Kastanienbäume auf dem Landungsplatz geprüft wissen. Das wird in einem Pressetext der Vorstände von LBU und dem Ortsverein der Grünen gefordert. Die Fraktion ist davon ausgenommen, sie plant jedoch für die Ratssitzung am Mittwoch eine Anfrage, wie Gemeinderat Ulf Janicke auf Nachfrage mitteilt. In der Anfrage wollen LBU/Die Grünen in Erfahrung bringen, ob die Möglichkeit besteht, die drei Bäume stehen zu lassen, sollten sich keine geeigneteren Standorte finden.

Zum Zeitplan teilte OB Jan Zeitler mit, dass die Platzgestaltung frühestens im Winter 2019/20 vorgesehen sei. Dies müsse jedoch noch im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 beraten und beschlossen werden. Zu den Leitungen im Erdreich sei geplant, ab Oktober 2018 "vorsichtige Sondierungen durchzuführen, um Erkenntnisse zur genauen Lage, insbesondere im Wurzelbereich, zu erlangen und dann entsprechend zu handeln".

In einem von Sibylla Kleffner (LBU) und Werner Schrader (Grüne) unterzeichneten Pressetext heißt es: "Nach unseren Recherchen auf der Basis von Unterlagen des Tiefbauamts und des Stadtwerks am See sieht es nicht so aus, dass Leitungen im Wurzelbereich ein großes Problem darstellen, zumal sie dort mindestens schon seit dem Jahr 1997 liegen, also als die Bäume dort schon standen. Dies hätte eigentlich auch der Verwaltung bekannt sein müssen." Die Vorstände von LBU und Die Grünen schlagen vor, den Landungsplatz von seinen Verkehrsflächen mit Asphalt und hohen Bordsteinen für Busse und Taxis zu befreien. Der Busverkehr dürfe auf keinen Fall die Gestaltung des Platzes bestimmen. Durch den Beschluss des Gemeinderats, die Hafenstraße für den motorisierten Individualverkehr zu sperren, könnten Landungsplatz und Hofstatt gestalterisch miteinander verbunden werden.

Für nicht nachvollziehbar halten Kleffner und Schrader, dass nach bisheriger Beschlusslage des Gemeinderats die drei südöstlichen Kastanienbäume gefällt und durch drei neue Bäume etwas weiter nördlich ersetzt werden sollen. Dafür wurden drei Gründe aufgeführt: Mehr Freifläche im Süden, nicht zugängliche verschiedenste Leitungen im Wurzelbereich und schlechte Vitalität der Bäume. Wegen dieser drei Gründe hätten die Gemeinderäte von LBU/Die Grünen schweren Herzens der Fällung und gleichzeitigen Neupflanzung dieser Bäume zugestimmt.

Abgesehen von der noch unklaren Lage der Leitungen, sei ebenfalls offen, ob ein größerer Wurzelraum machbar ist angesichts möglicher denkmalgeschützter Fundamente im Erdboden. "Mehr Freifläche im Süden wäre nett", schreiben Schrader und Kleffner, "bedeutet aber weniger im Norden und es ist unklar, wie es dann mit der Busschleife aussieht". Daher wollten sie den Vorschlag unterbreiten: "Lasst die drei Bäume einfach stehen, wo sie sind. Sie werden zwar nicht mehr größer, aber es gibt sie wenigstens und sie spenden Schatten und auf den Bänken darunter sitzt es sich angenehm. Sie können jederzeit ersetzt werden, wenn es nötig wird." Das entspreche dem Wunsch vieler Überlinger Bürger.

Gemeinderat Ulf Janicke teilte auf Anfrage mit, dass der Pressetext der Parteivorstände nicht als Antrag der Gemeinderats-Fraktion verstanden werden könne, und dass dies auch nicht möglich sei. Janicke erläuterte: "Es ist eine Pressemitteilung der Vorstände von LBU und OVB Grüne, nicht der Fraktion. Die Vorstände greifen damit ein Thema auf, das in der Bevölkerung aufgrund der etwas unklaren Sachlage diskutiert wird, und versuchen, aus dem bislang bekannten Wissen eine vernünftige Schlussfolgerung zu ziehen." Die Fraktion habe mitbeschlossen, dass die Neupflanzung bereits im ersten Bauabschnitt erfolgt – sobald geklärt ist, wo es geeignetere Standorte für die drei Bäume gibt. Janicke erklärt: "Geeignet in Bezug auf Leitungen, Wurzelraum und Bus-Wendefläche." Nun plane die Fraktion am Mittwoch lediglich eine Anfrage, ob von diesem Beschluss auch die Möglichkeit abgedeckt sei, dass, falls sich aus den laufenden Untersuchungen keine geeigneteren Standorte ergeben sollten, die drei Bäume auch stehen gelassen werden können".

Überlingen Kastanien am Landungsplatz sollen fallen, Ersatzbäume bedeuten Einschränkungen für den Busverkehr Lesen Sie auch

Titel Info Text Info Aufzaehlung_Info_Symbol .SK Plus

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein