Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, war ein 16-Jähriger Fahrschüler auf einem Motorrad in der Straße unterwegs, als er an einem Fußgängerüberweg anhalten musste. Ein ihm folgender 31-jähriger Autofahrer bemerkte das jedoch zu spät und fuhr gegen das Motorrad. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro, verletzt wurde jedoch niemand.