99 Prozent aller Erwachsenen haben 2018 im Auto den Sicherheitsgurt angelegt, teilte vergangene Woche die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) in Bergisch Gladbach mit. Die hiesige Polizei wollte es genau wissen und überprüfte das.

Kontrollen am Überlinger Stadteingang und in Hagnau

So hat die Polizei hat am Dienstagnachmittag Verkehrskontrollen zur Überwachung der Gurtpflicht in Hagnau und Überlingen vorgenommen. In Überlingen postierten sich die Beamten am Kreisverkehr oberhalb der Aral-Tankstelle in der Lippertsreuter Straße. Beamte des Polizeireviers Überlingen wurden dabei von Kräften der Bereitschaftspolizei unterstützt.

32 Beanstandungen

Es wurden nach Polizeiangaben insgesamt 32 Auto- und Lastwagenfahrer beanstandet. Im Bußgeldkatalog ist hierfür laut Polizei ein Verwarnungsgeld über 35 Euro vorgesehen.

Sieben Verkehrsteilnehmer wurden erwischt, als sie während der Fahrt unerlaubterweise telefonierten: Das macht nach Polizeiangaben 100 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg.

Wie viele Autofahrer die Kontrollstelle passierten, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor, es fehlt also eine prozentuale Einordnung.

Gesuchter Lastwagenfahrer

Zudem wurde bei einem ausländischen Lastwagenfahrer im Rahmen der Überprüfung festgestellt, dass er von einem deutschen Gericht zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt worden war und sich bislang der Strafvollstreckung entzogen hatte. Durch die umgehende Begleichung der ausstehenden Geldstrafe im vierstelligen Euro-Bereich konnte der 45-Jährige eine drohende Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und seine Fahrt anschließend fortsetzen, heißt es im Pressebericht der Polizei.