Der Titel über diesem Artikel, dass es im Jahr 2019 kein Sommertheater geben werde, muss in Anführungszeichen gesetzt werden. Denn Fakt ist das noch nicht. Vielmehr handelt es sich um eine Ansage von Oberbürgermeister Jan Zeitler und Fachbereichsleiter Raphael Wiedemer-Steidinger, dass 2019 kein Geld für ein Sommertheater vorhanden sei und dass zum Jubiläumsjahr 2020 das Stadtspiel gezeigt werde, statt des Sommertheaters in seiner bisherigen Form.

Vom Gemeinderat ist diese Einschätzung noch nicht abgesegnet und sorgte eben dort, in der Sitzung am Mittwochabend, für Aufregung. Vor allem aber sorgte ein Brief des Fördervereins Sommertheater, der zur Überraschung aller auf dem Tisch der Gemeinderäte lag, für hitzige Äußerungen. OB Zeitler: „Ich bin stinksauer.“

Lob von Becker

Was ist da los? Sowohl der Förderverein Sommertheater unter Vorsitz von Thomas-Michael Becker als auch der von der Stadt beauftragte Projektleiter Simeon Blaesi (Die Bühne) zogen nach der Spielzeit 2018 zufrieden Bilanz. In einem Brief an die Gemeinderäte schrieb Becker, dass die Auslastung bei durchschnittlich 75 Prozent gelegen habe, 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zusammenarbeit mit den Festspielen Wangen sei sehr gut gelaufen, eine langfristige Zusammenarbeit sei angestrebt. Beim Gemeinderat wolle er sich bedanken. Becker in seinem Brief an die Räte: „Sie haben entscheidend dazu beigetragen, dass das Sommertheater 2018 stattfinden konnte.“

Wie Becker gegenüber dem SÜDKURIER sagte, habe er den Brief am Mittwoch kurzfristig um einen Absatz ergänzt. Anlass hierfür war ein Gespräch, das er und Blaesi am Mittwochmorgen mit Wiedemer-Steidinger führten, dessen Inhalt Becker im Brief an die Räte zusammenfasste: „Heute wurde uns von der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass die Stadt als Veranstalter für das Sommertheater bis 2020 nicht zur Verfügung steht. Wir bedauern diese Entscheidung sehr.“

OB ist "stinksauer"

Auf Anfrage von Marga Lenski (LBU/Die Grünen), was es mit dem Brief und der angeblichen Absage auf sich habe, bestätigte Wiedemer-Steidinger, dass es ein Gespräch gab. „Der Brief hätte aber nicht auf dem Tisch liegen dürfen, wir wussten nicht, dass er ausgelegt wurde“. Zeitler: „Ich bin stinksauer, dass der Brief ohne Wissen des Sitzungsleiters (also seiner Person) auf die Plätze gelegt wurde.“ Wie Becker sagte, habe er den Brief vor der Sitzung im Rathaus abgegeben und um Verteilung gebeten.

"Kein Personal"

Den Inhalt stellte Wiedemer-Steidinger gar nicht in Abrede. Er verwies darauf, dass durch die Sanierung der Kapuzinerkirche 2019 weder die Kirche noch der Vorplatz zur Verfügung stehe, weil dort die Baustelleneinrichtung liege. Im Gespräch mit Becker sei er Alternativobjekte der Stadt durchgegangen, aber es seien keine geeigneten dabei. Außerdem seien im Finanzhaushalt 2019 keine Mittel eingestellt. „Wir haben keinerlei Personalkapazitäten, um die Veranstalterrolle auszuüben.“ Sämtliche Kapazitäten seien für das Stadtjubiläum 2020 und für ein Stadtspiel vorgesehen, für das Peter Renz mit dem Schreiben des Drehbuchs beauftragt wurde. Wiedemer-Steidinger: „Ich sehe 2020 keine Lücke.“

Während Roland Biniossek im Gemeinderat daran erinnerte, dass die Entscheidungshoheit immer noch beim Gemeinderat liege, sagte Marga Lenski: „Die Kommunikation scheint hier nicht rund zu laufen.“

Das sieht auch Thomas-Michael Becker so. Wobei er die Verwaltung hier in der Pflicht sieht. Denn als sich zu Anfang des Jahres die Kooperation mit den Festspielen Wangen abzeichnete, habe ihn die Stadt hängen lassen, auf Anfragen nicht reagiert und ihn über den Sachstand nicht informiert. Tatsächlich beantragte Zeitler dann im April, das Sommertheater abzusagen, worin ihm der Gemeinderat aber nicht folgte. Danach sei die Hängepartie weiter gegangen, der Vertrag sei erst wenige Tage vor Spielbeginn unterschriftsreif auf dem Tisch gelegen. Becker: „Die Stadt redet nicht mit mir.“

Zu Dissonanzen zwischen Sommertheater-Förderverein und Stadtverwaltung führte auch ein Besuch von Wangens OB Michael Lang bei der Derniere zur Aufführung Volpone am Samstag, 15. September. Überlingens OB Jan Zeitler sagte, dass er davon erst am Montag zuvor erfahren habe, den Termin hätte er dann so kurzfristig nicht wahrnehmen können. Das sei „eine Sauerei“, sagte er öffentlich im Gemeinderat, den Umgang finde er „unterirdisch“. Vereinsvorsitzender Thomas-Michael Becker sagte auf Anfrage, dass er die Verwaltung damals „umgehend“ informiert habe, nachdem sich Wangens OB ankündigte. Lang sei nicht eingeladen worden, auch OB Zeitler hätte aus Beckers Sicht keiner Einladung bedurft: „Er ist doch Veranstalter.“

