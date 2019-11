Wer in den vergangenen Wochen in Überlingen im Baumarkt Obi einkaufen war, fand sich auf einer Baustelle wider. Während des normalen Geschäftsbetriebs wird die bisherige Verkaufsfläche komplett umgebaut. „Wir operieren quasi am offenen Herzen“, erklärt Marktleiter Uwe Beck. „Bis Mitte Dezember steht kein Regal mehr da, wo es vorher war.“ Mittlerweile sind die ersten Abteilungen fertig. Ein ganzes Team ist damit beschäftigt, die alten Regale abzureißen und die neuen aufzustellen. Dieser Umbau ist aber nur die erste Phase der Veränderungen, die bis Mitte kommenden Jahres sukzessive anstehen.

Die zweite Bauphase mit einer ersten Vergrößerung des Marktes startet Mitte Dezember. In der ehemaligen Pflanzenhalle wird die Außenwand näher an die Straße verlegt und der Freibereich überdacht. In Bauabschnitt drei, der voraussichtlich im Januar oder Februar beginnt, wird das neue Gartencenter mit Cabrio-Dach gebaut. Hierzu wird das bisherige Mc Donald‘s-Gebäude abgerissen und das neue Gartencenter dort aufgebaut. Das Dach kann auf Knopfdruck geöffnet werden. Wenn alles nach Plan läuft, soll im Mai 2020 die Neueröffnung sein. Die Verkaufsfläche wird um 1500 Quadratmeter auf 6500 steigen. Vor allem im Gartencenter soll die Zahl der Produkte steigen.