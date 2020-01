Anfang des Jahres musste sich eine 39-jährige Frau aus Überlingen vor dem Amtsgericht Konstanz verantworten, weil sie zwei Jugendlichen im Alter von damals 14 und 15 Jahren, mehrfach mit Gewinn Marihuana verkauft hatte. Besonders kurios: Bei dem Älteren der beiden handelt es sich um ihren eigenen Sohn. Er hatte vor Gericht gegen sie ausgesagt, wohl, weil er vom Vater, der von der Angeklagten getrennt lebt, dazu überredet wurde.

Weil sie mehrfach Marihuana an ihren eigenen Sohn verkauft hatte, um sich an ihm zu bereichern, wurde eine Frau aus Überlingen angeklagt. | Bild: Pablo Abarenga

Und er belastete sie schwer: So gab er an, immer mehr gekifft zu haben, nachdem er von seinem Vater zu seiner Mutter nach Überlingen gezogen war – bis er ein, in seinen Worten, „Oberjunkie“ wurde. Das Amtsgericht Konstanz verurteilte die 39-Jährige schließlich zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft. Die Geschichte ist hier aber nicht vorbei. Weil die Frau sich mit dem Urteil nicht abfinden wollte, legte sie Berufung ein. Der Fall landete vor dem Landgericht Konstanz. Von Vorteil war das für die Angeklagte jedoch nicht: Empört über das skrupellose Handeln der 39-Jährigen verlängerte das Gericht das Urteil um ein halbes Jahr.

Amts- und Landgericht Amtsgerichte und Landgerichte unterscheiden sich vor allem darin, welche Verhandlungen an ihnen stattfinden. Wie das Amtsgericht Überlingen informiert, befasst sich Familien- und Betreuungssachen sowie mit Zivilstreitigkeiten, bei denen es um einen Streitwert geht, der 5000 Euro nicht überschreitet. Eine Ausnahme bilden Mietsachen. Diese fallen, soweit es Mietverhältnisse über Wohnraum betrifft, auch dann in die Zuständigkeit des Amtsgerichts, wenn es um einen Streitwert von mehr als 5000 Euro geht. Auch für Wohneigentumsstreitigkeiten ist grundsätzlich das Amtsgericht zuständig. Strafsachen, bei denen eine Haftstrafe von maximal vier Jahren zu erwarten ist, werden am Amtsgericht verhandelt – vorausgesetzt, es verfügt über ein Schöffengericht. Ist dieses nicht vorhanden, werden nur Strafsachen mit einer zu erwartenden Haftstrafe von bis zu zwei Jahren verhandelt. Schwerere Fälle gehen an das Landgericht: Zivilstreitigkeiten, bei denen es um mehr als 5000 Euro geht und Strafsachen, bei denen eine Haftstrafe von mehr als vier Jahren zu erwarten sind oder die eine besondere Bedeutung oder einen besonderen Umfang haben. Abgesehen von Familiensachen entscheidet das Landgericht außerdem über Berufungen oder Beschwerden gegen Entscheidungen des Amtsgerichts.

Autokratzer „Hans“ vor Gericht

Im Sommer 2018 sorgte ein Serientäter für Unsicherheit in Überlingen. Über Monate hinweg zerkratzte ein Mann mehrere Autos, überwiegend in der Altstadt. Dass er neben Worten wie „Kaffee“ und „Ulm„, auch immer wieder den Namen „Hans“ in den Lack ritzte, brachte ihm in der Öffentlichkeit schließlich ebendiesen Spitznamen ein. Im Herbst 2018 machte die Polizei schließlich einen Verdächtigen aus, knapp ein Jahr nach der Tatserie begann die Verhandlung gegen den Mann vor dem Amtsgericht Überlingen. Ihm wurde vorgeworfen, insgesamt 59 Autos beschädigt und dadurch einen Gesamtschaden von 140 000 Euro verursacht zu haben.

Im Sommer 2018 beschäftigte ein Autokratzer die Polizei Überlingen. Immer wieder wurde auch das Wort „Hans“ in den Lack der Wagen gekratzt. Fast 60 Mal schlug der Mann zu, knapp ein Jahr nach der Tatserie fand die Verhandlung statt. | Bild: Polizeirevier Überlingen

Der 41-Jährige gestand die Tat vor Gericht. Als Grund gab er an, auf verschiedene Weise gefoltert und verfolgt zu werden – von wem, konnte er aber nicht konkretisieren. Durch Lärmfolter leide er unter Schlafentzug, dieser habe ihn zusammen mit Mobbing in seinem Betrieb und dem Gefühl, verfolgt zu werden, zu den Taten getrieben. Ebenso hätten die Besitzer der Autos nicht gut genug auf ihr Eigentum aufgepasst und es mache ihn wütend, dass manche von ihnen ihren Wagen auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt haben, obwohl sie seiner Meinung nach Privatparkplätze besitzen.

Wie der Mann bestraft wird, steht noch nicht fest, da seine Schuldfähigkeit nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte und der Prozess vertagt wurde. Möglicherweise geklärt ist dagegen, warum der 41-Jährige immer wieder „Hans“ ins Lack der Autos ritzte. Der Verteidiger des Mannes gab an, dass es einen Hans gebe, den sein Mandant für die Trennung von seiner Partnerin verantwortlich mache. Daher könne der Name stammen.

Mehrfach öffentlich masturbiert

Schlagzeilen weit über den Bodenseeraum hinweg verursachte ein junger Mann im Januar 2018. Innerhalb weniger Wochen wurden mehrere Fälle von Exhibitionismus in Überlingen gemeldet. Der Täter ließ unter anderem in einer Bäckerei die Hose herunter, masturbierte in der Öffentlichkeit und belästigte Passanten, darunter auch Jugendliche. Noch im Januar konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger in Friedrichshafen festgenommen werden. Ihm wurden insgesamt zwölf Fälle von Exhibitionismus im Überlinger Stadtgebiet zur Last gelegt.

Unsicherheit verbreitete ein Exhibitionist in Überlingen im Januar 2019. Mehrmals entblößte er sich in der Öffentlichkeit und masturbierte. | Bild: Santini, Jenna

Aufgefallen war er, weil er Frauen beobachtet und ihnen nachgestellt hatte. Im April 2018 berichtete die Polizei, dass es seit seiner Festnahme zu keinem weiteren Vorfall gekommen war. Dennoch kam es schlussendlich zu keiner Verurteilung des 27-Jährigen: Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, passte der Mann zwar von seinem Aussehen her in den engeren Täterkreis. Allerdings erkannte keine der Belästigten ihn wieder. Aus diesem Grund wurde das Verfahren Ende Juni des vergangenen Jahres eingestellt.

Versuchter Mord nach Trennung

Es ist der schockierendste und brutalste Fall, der Überlingen im vergangenen Jahr beschäftigte: Weil er nicht damit umgehen konnte, dass sie sich nach mehr als 25 Jahren Ehe von ihm trennte, fuhr ein 49-Jähriger im März seine eigene Frau mit einem Geländewagen um. Ein Gutachter, der bei der Verhandlung am Konstanzer Landgericht im November anwesend war, errechnete eine Geschwindigkeit von mindestens 37 Stundenkilometer, das Opfer wurde zwei Meter weit geschleudert. Nur durch Glück kam die Frau dabei nicht ums Leben, sie wurde aber schwer verletzt. Die Anklage lautete auf versuchten Mord.

So stellte sich die Situation in der Rauensteinstraße dar, nachdem ein Autofahrer seine am Straßenrand stehende Ehefrau gerammt und zwei weitere Autos ineinander geschoben hatte. Der mutmaßliche Täter fuhr einen schwarzen Geländewagen. | Bild: F. Meyersieck

Das Gericht versuchte der 49-Jährige davon zu überzeugen, dass es sich bei dem Zusammenprall um einen Unfall gehandelt hatte. Er habe seine Frau nicht gesehen, als er einem entgegenkommenden Auto ausgewichen sei, zudem habe ihn die Sonne geblendet. Weil sein Fuß sich zudem zwischen Gaspedal und Bremse verkeilt habe, habe er den Geländewagen nicht anhalten können.

Die Geschädigte, die bis heute unter den Folgen des Zusammenpralls leidet, berichtete dagegen von einer Eifer- und Kontrollsucht ihres Mannes und Drohungen, die er ihr gegenüber ausgesprochen hatte. Auch erinnerten sich andere Zeugen, dass der Angeklagte teilnahmslos auf seine verletzte Frau reagiert hätte, als diese vor Schmerzen schreiend am Boden lag. Das Gericht befand den 49-Jährigen für schuldig und verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren.