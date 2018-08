Überlingen vor 2 Stunden

Aufregung in der Voliere: Fuchs verletzt nachts zwei Waldrappe

Die Hödinger Waldrappe haben einige aufregende Tage hinter sich. An der ersten Station der menschengeführten Migration in Andelsbuch im Bregenzerwald wurden zwei Waldrappe, Caramba und Hope, in der Nacht von Freitag auf Samstag von einem Fuchs verletzt.