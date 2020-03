Laut Polizeibericht haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Aufkircher Straße und in der Kurt-Hahn-Straße mindestens zwei Gullydeckel am Fahrbahnrand entfernt. Das übersah die 23-jährige Fahrerin eines Mini und fuhr mit ihrem Auto darüber.

Nach jetzigem Stand könne nicht ausgeschlossen werden, dass am Mini ein Schaden entstanden ist. Das Polizeirevier Überlingen habe deshalb die Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Überlingen unter Telefon 07551-8040 zu melden.